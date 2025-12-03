Día de la Discapacidad en Benavente: Derroche de creatividad y colaboración, con un collage inclusivo
El Punto Joven acoge la participación de usuarios de INTRAS y Asprosub
Benavente se ha unido a la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con iniciativas centradas en la inclusión y la sensibilización sobre la diversidad funcional. Este miércoles la actividad se ha desarrollado en el Punto Joven que ha acogido un ‘Collage Inclusivo’, en el que han participado miembros de la Fundación INTRAS y Asprosub y en el que los participantes han dado rienda suelta a la creatividad y la colaboración entre los asistentes.
La actividad forma parte del programa municipal que daba comienzo el pasado viernes con el cuentacuentos “Historias de mis vecinos”, en el que se puso valor la diferencia y la igualdad a través de relatos divertidos y educativos de los que participaron personas con distintas capacidades y de distintas edades.
El Ayuntamiento de Benavente reafirma con estas actividades su compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y colabora con entidades del sector, promoviendo espacios que celebren la diversidad y fortalezcan el tejido social de la ciudad.
La programación continúa mañana jueves con un Taller de Pictogramas a las 11:30 horas y un Picto Bingo, organizado por Autismo Zamora, a las 18:00 horas, ambos en el Punto Joven. Son actividades diseñadas para acercar la inclusión a toda la población. Mientras que el viernes tendrá lugar un ‘Taller de Lectura en Braille’ en el Punto Joven de Benavente a partir de las11:30 horas, con la participación de miembros de la Fundación INTRAS y Asprosub. La programación finalizará con una jornada de juegos tradicionales adaptados en el Pabellón Fernando II desde las seis de la tarde.
- Siete heridos por colisión de turismo y una furgoneta al intentar esquivar un animal en la carretera provincial de Pobladura del Valle
- Esta localidad de Zamora, la quinta mejor de España para vivir saludablemente
- El Ayuntamiento de Castrogonzalo destruye el memorial a las víctimas del franquismo y se enfrenta a acciones legales
- El Ayuntamiento de Benavente otorga una concesión directa a American Tower para instalar antenas en el depósito de San Isidro
- Fallece la ilustrísima señora María Rodríguez Tenoira
- Ratificada la paralización en Benavente de una obra ilegal en la avenida El Ferial
- Llamamiento a los pueblos de Zamora a una concentración para pedir 'cauces limpios
- Le reclaman por la vía ejecutiva 2.300 euros de agua en Benavente pero se la habían cortado hace ocho años