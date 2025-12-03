Día de la Discapacidad en Benavente: Derroche de creatividad y colaboración, con un collage inclusivo

Benavente se ha unido a la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con iniciativas centradas en la inclusión y la sensibilización sobre la diversidad funcional. Este miércoles la actividad se ha desarrollado en el Punto Joven que ha acogido un ‘Collage Inclusivo’, en el que han participado miembros de la Fundación INTRAS y Asprosub y en el que los participantes han dado rienda suelta a la creatividad y la colaboración entre los asistentes.

La actividad forma parte del programa municipal que daba comienzo el pasado viernes con el cuentacuentos “Historias de mis vecinos”, en el que se puso valor la diferencia y la igualdad a través de relatos divertidos y educativos de los que participaron personas con distintas capacidades y de distintas edades.

Taller realizado en el Punto Joven. / E. P.

El Ayuntamiento de Benavente reafirma con estas actividades su compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y colabora con entidades del sector, promoviendo espacios que celebren la diversidad y fortalezcan el tejido social de la ciudad.

Cuentacuentos realizado dentro de la programación de la Semana de la Discapacidad. / Cedida

La programación continúa mañana jueves con un Taller de Pictogramas a las 11:30 horas y un Picto Bingo, organizado por Autismo Zamora, a las 18:00 horas, ambos en el Punto Joven. Son actividades diseñadas para acercar la inclusión a toda la población. Mientras que el viernes tendrá lugar un ‘Taller de Lectura en Braille’ en el Punto Joven de Benavente a partir de las11:30 horas, con la participación de miembros de la Fundación INTRAS y Asprosub. La programación finalizará con una jornada de juegos tradicionales adaptados en el Pabellón Fernando II desde las seis de la tarde.