La consejera de Industria asegura que "no hay ningún problema de viabilidad" de Losán en Villabrázaro

Sobre Latem Aluminium "se está haciendo un esfuerzo también en buscar inversores"

Una imagen de archivo de la fábrica maderera de Losán en Villabrázaro. | E. P.

Eva Ponte

La consejera de Industria, Leticia García, asegura que “no hay ningún problema respecto de la inversión y viabilidad de la fábrica de Losán en Zamora, que yo creo que en este momento es lo más importante. En todo caso, es un mismo grupo empresarial y evidentemente todo el capital afecta a todo el grupo”.

Declaraciones de la consejera que esta mañana ha mantenido una reunión en Zamora con la Alcaldía.

“Es una cuestión económica-empresarial dentro de la propia empresa”. Respecto a los nuevos inversores ha preferido “ser prudente. Como sabe la Junta de Castilla y León, estas cuestiones siempre las trabaja con la máxima discreción. Hablamos de tejido empresarial, productivo y que afecta a trabajadores y siempre nos gusta guardar la máxima prudencia” y añade que “nosotros acompañamos, colaboramos, hacemos nuestras funciones correspondientes de intermediarios en algunos casos y en otros casos desde el punto de vista del apoyo a la financiación. Como sabe, la financiación de Losán que estaba pendiente por parte de la Junta estaba absolutamente condicionada al crecimiento de la empresa y así se mantiene. Ese apoyo a la empresa siempre va dirigido exclusivamente al crecimiento y a la producción y nos mantenemos en esa línea de trabajo en este momento”.

Latem Aluminium

Sobre la fábrica de Latem Aluminium explica que "tampoco tenemos en este momento ninguna novedad. Se está haciendo un esfuerzo también en buscar inversores que acompañen a la inversión de Latem en Villabrázaro".

