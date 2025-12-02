"Viajar de compras por Benavente" reparte hasta 10.000 euros en metálico

‘Viaja de compras por Benavente’ es el lema de la nueva campaña organizada por la CEOE Cepyme Benavente con el objetivo de potenciar el comercio local en la época navideña y que repartirá 10.000 euros en bonos de compra.

El vicepresidente de CEOE-Cepyme Benavente, Ernesto Cadenas, ha calificado esta nueva campaña que dará comienzo el día 5 como “la más fuerte que se ha realizado desde que yo estoy aquí”. Cuenta con la participación de un total de 56 establecimientos que sellarán el pasaporte del cliente al realizar compras en estos establecimientos.

Cada pasaporte se completará con 4 sellos y se introducirá en las urnas desplegadas en las oficinas de Caja Rural de Benavente. Pasada la noche de Reyes, se sortearán los pasaportes premiados que recibirán el 20 por ciento del importe de cada gasto realizado hasta un máximo de 300 euros. No se podrán tener en el mismo pasaporte más de dos sellos del mismo establecimiento.

Estas cantidades podrán gastarse en el comercio local adherido a la campaña durante el mes de enero. La edil, Sara Casquero ha destacado la variedad y potencial del comercio de Benavente y ha invitado a todos a comprar los regalos de estas navidades en nuestras tiendas y establecimientos.