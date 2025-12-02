Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bienestar Social

El PSOE de Benavente reivindica la inclusión en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Los socialistas plantean propuestas locales para eliminar barreras físicas, sociales, educativas y laborales, y propone un Plan Local de Inclusión Social

El PSOE aboga por la eliminación de barreras en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El PSOE aboga por la eliminación de barreras en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

El PSOE de Benavente se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que busca promover la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con diversidad funcional. La formación recuerda que la discapacidad forma parte de la condición humana, y que cualquier persona puede experimentar una limitación temporal o permanente a lo largo de su vida.

El comunicado destaca las barreras con las que conviven diariamente vecinos y vecinas de la ciudad: físicas, derivadas de infraestructuras públicas y privadas que no cumplen estándares de accesibilidad; sociales, vinculadas a estigmas y prejuicios que perpetúan la exclusión; educativas, por métodos poco adaptados que dificultan la integración de niños y jóvenes; y laborales, reflejadas en el alto desempleo debido a la discriminación y la falta de políticas inclusivas.

El PSOE insiste en la necesidad de políticas públicas inclusivas que garanticen igualdad de oportunidades. Estas deben orientarse tanto a lograr entornos y servicios accesibles como a generar espacios de diálogo que promuevan la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad en la búsqueda de soluciones innovadoras.

Áreas prioritarias

La organización recalca la necesidad de áreas prioritarias de intervención: educación, salud y rehabilitación, vivienda, trabajo y empleo, participación y asociacionismo. Según el comunicado, estas materias requieren respuestas eficaces de las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, como administración más próxima a la ciudadanía.

Entre las medidas de acción local propuestas por el PSOE de Benavente figuran programas específicos como talleres de terapia ocupacional, canoterapia, musicoterapia, aulas de apoyo y refuerzo educativo, aulas de inmersión lingüística y educación de calle. También se plantea la revisión de la programación municipal para garantizar actividades inclusivas con apoyos personales y organizativos.

Otra de las iniciativas que plantea es un programa municipal de lectura fácil, destinado a personas con dificultades de comprensión lectora, mayores, inmigrantes o personas con discapacidad intelectual. Este incluiría la creación de una sección específica en la biblioteca municipal, clubes de lectura fácil y proyectos de señalética adaptada.

El comunicado recoge además un programa de accesibilidad cognitiva, que implicaría la adaptación progresiva de documentos municipales a formatos de lectura fácil, así como una campaña de accesibilidad física que fomente la participación ciudadana en la identificación y corrección de barreras arquitectónicas.

El PSOE propone campañas de concienciación en colaboración con instituciones locales como INTRAS y el Centro Asprosub, y la elaboración de un Plan Local de Inclusión Social (PLIS) como documento marco para analizar y decidir políticas dirigidas a grupos en situación de riesgo: personas con discapacidad, infancia, mujeres, mayores, inmigrantes y población gitana.

Noticias relacionadas y más

El comunicado concluye con la idea de que Benavente debe aprovechar todo el talento de personas con diversidad funcional, mujeres, hombres, niños, mayores, inmigrantes y etnia gitana para construir una ciudad igualitaria, sostenible e integradora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siete heridos por colisión de turismo y una furgoneta al intentar esquivar un animal en la carretera provincial de Pobladura del Valle
  2. Esta localidad de Zamora, la quinta mejor de España para vivir saludablemente
  3. El Ayuntamiento de Castrogonzalo destruye el memorial a las víctimas del franquismo y se enfrenta a acciones legales
  4. El Ayuntamiento de Benavente otorga una concesión directa a American Tower para instalar antenas en el depósito de San Isidro
  5. La víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera declara como testigo tras un aplazamiento y una incomparecencia
  6. Fallece la ilustrísima señora María Rodríguez Tenoira
  7. Ratificada la paralización en Benavente de una obra ilegal en la avenida El Ferial
  8. Las familias del memorial destruido en Castrogonzalo reclamarán por daños patrimoniales y morales

El PSOE de Benavente reivindica la inclusión en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El PSOE de Benavente reivindica la inclusión en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Los establecimientos hosteleros de Benavente podrán cerrar dos horas más tarde este puente

Los establecimientos hosteleros de Benavente podrán cerrar dos horas más tarde este puente

Llamamiento a los pueblos de Zamora a una concentración para pedir "cauces limpios"

Llamamiento a los pueblos de Zamora a una concentración para pedir "cauces limpios"

Paladinos del Valle embellece su casco urbano con plantas ornamentales del vivero provincial

Paladinos del Valle embellece su casco urbano con plantas ornamentales del vivero provincial

Adjudicadas las obras de ampliación del CEIP Fernando II de Benavente con un nuevo comedor y cocina

La concesión del agua actualiza precios en Benavente: costará 12.700 euros más que en 2023

Dispositivo policial especial en Benavente con apoyo de Valladolid

Dispositivo policial especial en Benavente con apoyo de Valladolid

La Diputación asume la gestión recaudatoria y tributaria de Fuentes de Ropel

La Diputación asume la gestión recaudatoria y tributaria de Fuentes de Ropel
Tracking Pixel Contents