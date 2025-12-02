El PSOE de Benavente reivindica la inclusión en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El PSOE de Benavente se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que busca promover la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con diversidad funcional. La formación recuerda que la discapacidad forma parte de la condición humana, y que cualquier persona puede experimentar una limitación temporal o permanente a lo largo de su vida.

El comunicado destaca las barreras con las que conviven diariamente vecinos y vecinas de la ciudad: físicas, derivadas de infraestructuras públicas y privadas que no cumplen estándares de accesibilidad; sociales, vinculadas a estigmas y prejuicios que perpetúan la exclusión; educativas, por métodos poco adaptados que dificultan la integración de niños y jóvenes; y laborales, reflejadas en el alto desempleo debido a la discriminación y la falta de políticas inclusivas.

El PSOE insiste en la necesidad de políticas públicas inclusivas que garanticen igualdad de oportunidades. Estas deben orientarse tanto a lograr entornos y servicios accesibles como a generar espacios de diálogo que promuevan la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad en la búsqueda de soluciones innovadoras.

Áreas prioritarias

La organización recalca la necesidad de áreas prioritarias de intervención: educación, salud y rehabilitación, vivienda, trabajo y empleo, participación y asociacionismo. Según el comunicado, estas materias requieren respuestas eficaces de las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, como administración más próxima a la ciudadanía.

Entre las medidas de acción local propuestas por el PSOE de Benavente figuran programas específicos como talleres de terapia ocupacional, canoterapia, musicoterapia, aulas de apoyo y refuerzo educativo, aulas de inmersión lingüística y educación de calle. También se plantea la revisión de la programación municipal para garantizar actividades inclusivas con apoyos personales y organizativos.

Otra de las iniciativas que plantea es un programa municipal de lectura fácil, destinado a personas con dificultades de comprensión lectora, mayores, inmigrantes o personas con discapacidad intelectual. Este incluiría la creación de una sección específica en la biblioteca municipal, clubes de lectura fácil y proyectos de señalética adaptada.

El comunicado recoge además un programa de accesibilidad cognitiva, que implicaría la adaptación progresiva de documentos municipales a formatos de lectura fácil, así como una campaña de accesibilidad física que fomente la participación ciudadana en la identificación y corrección de barreras arquitectónicas.

El PSOE propone campañas de concienciación en colaboración con instituciones locales como INTRAS y el Centro Asprosub, y la elaboración de un Plan Local de Inclusión Social (PLIS) como documento marco para analizar y decidir políticas dirigidas a grupos en situación de riesgo: personas con discapacidad, infancia, mujeres, mayores, inmigrantes y población gitana.

El comunicado concluye con la idea de que Benavente debe aprovechar todo el talento de personas con diversidad funcional, mujeres, hombres, niños, mayores, inmigrantes y etnia gitana para construir una ciudad igualitaria, sostenible e integradora.