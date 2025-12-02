Nuevo intento para pavimentar La Rúa de Benavente por 270.000 euros

La Junta de Gobierno Local de Benavente ha aprobado el expediente de contratación de la pavimentación de la calle La Rúa, por un importe de licitación de 270.000 euros, IVA incluido. Así mismo, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto técnico de esta obra redactado por la ingeniera municipal.

Tras la concesión de una prórroga para la ejecución del proyecto por parte de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Benavente ha aumentado hasta los 120.000 euros de fondos municipales su aportación para renovar el pavimento de la calle La Rúa. "Se trata de una obra de gran importancia para la ciudad ya que se trata de la principal arteria comercial del municipio. Situada en el casco histórico, la Calle La Rúa une la Plaza Mayor con diversos Bienes de Interés Cultural", señalan desde el equipo de Gobierno.

Durante los últimos años se han realizado actuaciones para sustituir las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento sin renovar su pavimento, por lo que presenta numerosas baldosas y adoquines rotos y deja a la vista las zanjas que en su día se abrieron para renovar las instalaciones. "Desde el Ayuntamiento de Benavente seguimos trabajando para mejorar nuestras infraestructuras y contribuir así al desarrollo económico de la ciudad".