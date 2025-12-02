Llamamiento a los pueblos de Zamora a una concentración para pedir "cauces limpios"

"Pueblos limpios son pueblos seguros". Somos la raíz del cambio. ¡Apoya a tu pueblo". Con este lema jóvenes de San Pedro de Ceque promueven una concentración para denunciar la situación de los cauces y sus márgenes. Una iniciativa que no se adscribe solo a este pueblo de la comarca de Los Valles de Benavente sino que pretende despertar el interés de la provincia.

"¡Nuestros ríos y arroyos no pueden seguir siendo un basurero!", señalan los convocantes. "Hacemos un llamamiento a todos los pueblos de la provincia que se quieran sumar, así como a sus alcaldes, concejales y a cualquier vecino. Juntos somos más fuertes", señalan en la convocatoria.

Cartel anunciador de la concentración. / .

La concentración reivindicativa está prevista para el día 6 de diciembre a las 13 horas en el parque del helicóptero de San Pedro de Ceque. Durante la concentración se llevará a cabo la exposición y recuento de firmas recogidas, una iniciativa que comenzaba hace unas semanas haciendo hincapié en la situación compleja por la proliferación de especies que crecen de modo descontrolado y que suponen un peligro para la salubridad.

Se llevará a cabo también la lectura de un manifiesto y la firma simbólica de alcaldes y cargos electos que se elevará a las instancias "necesarias", según explican. Piden que no haya "referencias a partidos políticos", en la convocatoria.