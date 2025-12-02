Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Pedro de Ceque

Llamamiento a los pueblos de Zamora a una concentración para pedir "cauces limpios"

Jóvenes zamoranos convocan una concentración el próximo sábado en San Pedro de Ceque para denunciar la situación de los ríos y arroyos y sus márgenes y siguen recogiendo firmas para apoyar esta queja

Maleza en el cauce del arroyo de San Pedro de Ceque.

Maleza en el cauce del arroyo de San Pedro de Ceque. / Cedida

Eva Ponte

"Pueblos limpios son pueblos seguros". Somos la raíz del cambio. ¡Apoya a tu pueblo". Con este lema jóvenes de San Pedro de Ceque promueven una concentración para denunciar la situación de los cauces y sus márgenes. Una iniciativa que no se adscribe solo a este pueblo de la comarca de Los Valles de Benavente sino que pretende despertar el interés de la provincia.

"¡Nuestros ríos y arroyos no pueden seguir siendo un basurero!", señalan los convocantes. "Hacemos un llamamiento a todos los pueblos de la provincia que se quieran sumar, así como a sus alcaldes, concejales y a cualquier vecino. Juntos somos más fuertes", señalan en la convocatoria.

Cartel anunciador de la concentración.

Cartel anunciador de la concentración. / .

La concentración reivindicativa está prevista para el día 6 de diciembre a las 13 horas en el parque del helicóptero de San Pedro de Ceque. Durante la concentración se llevará a cabo la exposición y recuento de firmas recogidas, una iniciativa que comenzaba hace unas semanas haciendo hincapié en la situación compleja por la proliferación de especies que crecen de modo descontrolado y que suponen un peligro para la salubridad.

Se llevará a cabo también la lectura de un manifiesto y la firma simbólica de alcaldes y cargos electos que se elevará a las instancias "necesarias", según explican. Piden que no haya "referencias a partidos políticos", en la convocatoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siete heridos por colisión de turismo y una furgoneta al intentar esquivar un animal en la carretera provincial de Pobladura del Valle
  2. Esta localidad de Zamora, la quinta mejor de España para vivir saludablemente
  3. El Ayuntamiento de Castrogonzalo destruye el memorial a las víctimas del franquismo y se enfrenta a acciones legales
  4. El Ayuntamiento de Benavente otorga una concesión directa a American Tower para instalar antenas en el depósito de San Isidro
  5. La víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera declara como testigo tras un aplazamiento y una incomparecencia
  6. Fallece la ilustrísima señora María Rodríguez Tenoira
  7. Un turismo que circulaba en sentido contrario por la A-6 provoca la colisión frontal con otros dos vehículos y varios heridos
  8. Losán, la maderera de Villabrázaro, investigada por una presunta estafa mientras negocia su futuro

Los establecimientos hosteleros de Benavente podrán cerrar dos horas más tarde este puente

Los establecimientos hosteleros de Benavente podrán cerrar dos horas más tarde este puente

Llamamiento a los pueblos de Zamora a una concentración para pedir "cauces limpios"

Llamamiento a los pueblos de Zamora a una concentración para pedir "cauces limpios"

Paladinos del Valle embellece su casco urbano con plantas ornamentales del vivero provincial

Paladinos del Valle embellece su casco urbano con plantas ornamentales del vivero provincial

Adjudicadas las obras de ampliación del CEIP Fernando II de Benavente con un nuevo comedor y cocina

La concesión del agua actualiza precios en Benavente: costará 12.700 euros más que en 2023

Dispositivo policial especial en Benavente con apoyo de Valladolid

Dispositivo policial especial en Benavente con apoyo de Valladolid

La Diputación asume la gestión recaudatoria y tributaria de Fuentes de Ropel

La Diputación asume la gestión recaudatoria y tributaria de Fuentes de Ropel

Cuatro casos de insultos a la Policía Local de Benavente, multados con 750 euros cada uno

Tracking Pixel Contents