El Gobierno aprueba la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Benavente

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029, que contempla un total de 130 obras en comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil en todo el país. El importe global asciende a 262,8 millones de euros, financiados con cargo al presupuesto ordinario del Ministerio del Interior.

Dentro de este programa, la Dirección General de la Guardia Civil impulsará 51 actuaciones con un presupuesto de 89,7 millones de euros, entre las que se incluye la construcción de un nuevo acuartelamiento en Benavente (Zamora). El Ayuntamiento ya ofreció durante el pasado mandato terrenos en la avenida Federico Silva para esta infraestrutura. Ahora, esta obra se suma a otras previstas en localidades como Vera (Almería), Villarrobledo (Albacete), Algeciras (Cádiz), Calahorra (La Rioja), Cáceres, Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), Alhaurín de la Torre y Cártama (Málaga), además de un nuevo depósito de municiones en Valdemoro (Madrid).

El plan aprobado declara estas actuaciones como de interés público, lo que permitirá su tramitación por la vía especial prevista en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. Con ello, se agilizarán los procedimientos administrativos para la construcción, reforma, mejora, ampliación, rehabilitación o eficiencia energética de las infraestructuras policiales y de la Guardia Civil.

Cuartel actual de la Guardia Civil en Benavente. / J. A. G.

La Secretaría de Estado de Seguridad financiará con sus presupuestos 19 proyectos por un importe superior a 44,2 millones de euros, entre ellos nuevos cuarteles en Los Yébenes (Toledo) y Santanyí (Mallorca), así como comisarías en Alcantarilla (Murcia) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Por su parte, la Dirección General de la Policía Nacional asumirá 54 actuaciones con un presupuesto de 103,7 millones de euros, que incluyen nuevas comisarías en Roquetas de Mar, Almería, Marín (Pontevedra), Valdebebas y Vicálvaro (Madrid), Jaca (Huesca) y Medina del Campo (Valladolid).

Finalmente, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) ejecutará seis proyectos con una inversión superior a 25,1 millones de euros, entre ellos nuevos acuartelamientos en Mijas y Málaga, y dependencias policiales en Jaca (Huesca), Nervión (Sevilla) y Miguelturra (Ciudad Real).

Con esta programación, el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Benavente se integra en una estrategia nacional de modernización y ampliación de infraestructuras de seguridad, que busca reforzar la presencia territorial y mejorar las condiciones de servicio de los cuerpos policiales.