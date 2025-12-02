Los establecimientos hosteleros de Benavente podrán cerrar dos horas más tarde este puente

El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Seguridad Ciudadana que los establecimientos hosteleros de Benavente podrán cerrar dos horas más tarde los días 6, 7 y 8 de diciembre, tras la comunicación positiva de la Delegación Territorial de Zamora a la solicitud presentada por la administración municipal y la Asociación de Hosteleros de Benavente (AHOSBE).

La Junta de Castilla y León ha respondido de forma favorable a esta solicitud que autoriza la ampliación de dos horas estando incluidos los 30 de ampliación previstos en el artículo 4.1 de la Orden IYJ/689/2010 de 12 de mayo sobre el horario autorizado para cada establecimiento.