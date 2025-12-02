Los establecimientos hosteleros de Benavente podrán cerrar dos horas más tarde este puente
La Junta de Castilla y León autoriza la medida para los días 6, 7 y 8 de diciembre
El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Seguridad Ciudadana que los establecimientos hosteleros de Benavente podrán cerrar dos horas más tarde los días 6, 7 y 8 de diciembre, tras la comunicación positiva de la Delegación Territorial de Zamora a la solicitud presentada por la administración municipal y la Asociación de Hosteleros de Benavente (AHOSBE).
La Junta de Castilla y León ha respondido de forma favorable a esta solicitud que autoriza la ampliación de dos horas estando incluidos los 30 de ampliación previstos en el artículo 4.1 de la Orden IYJ/689/2010 de 12 de mayo sobre el horario autorizado para cada establecimiento.
