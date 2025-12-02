Asprosub propone al Centro de Salud Benavente Sur mejoras de accesibilidad cognitiva

Con motivo de la Semana de la Discapacidad, Asprosub ha presentado el informe de evaluación de la accesibilidad cognitiva del Centro de Salud Benavente Sur. Este centro fue seleccionado porque las personas con discapacidad intelectual atendidas por Asprosub pertenecen a esta área sanitaria y lo utilizan de forma habitual.

La evaluación se ha realizado siguiendo la metodología “Evaluación de Entornos” de Plena Inclusión, un modelo participativo e inclusivo en el que las propias personas con discapacidad intelectual tienen un papel clave en el análisis y en la identificación de mejoras. Este enfoque garantiza que la accesibilidad se estudie desde la experiencia real de quienes más barreras encuentran en su vida diaria.

El objetivo general del estudio es promover un acceso en igualdad a la comunidad y, especialmente, al ámbito sanitario. Para ello, se analizan aspectos que facilitan o dificultan la movilidad, el transporte, la comunicación y la accesibilidad cognitiva de las personas con discapacidad intelectual.

Evaluación realizada

Los elementos evaluados en el Centro de Salud Benavente Sur han sido:

Acceso y localización del centro

Información disponible

Consultas

Aseos y ascensor

Área de urgencias

El equipo evaluador, formado por personas con discapacidad intelectual específicamente formadas como validadoras de accesibilidad cognitiva, aportó observaciones concretas y propuestas de mejora dirigidas a optimizar la comunicación y la experiencia de los usuarios.

Entre los aspectos valorados positivamente se destacó la disposición del personal sanitario para proporcionar explicaciones claras y la existencia de algunos paneles informativos accesibles. No obstante, se identificaron oportunidades de mejora, especialmente en la estandarización de pictogramas, la simplificación de textos informativos y la incorporación de apoyos visuales en zonas de espera y consultas

La dirección del Centro de Salud Sur expresó su voluntad de revisar las recomendaciones y avanzar hacia un entorno más inclusivo. Según señalaron, la colaboración con personas con discapacidad intelectual aporta un enfoque práctico y realista sobre cómo mejorar la experiencia de atención

Este informe forma parte de una evaluación más amplia, en la que se han estudiado diversos centros de salud de cada provincia de la Comunidad de Castilla y León. El conjunto de los estudios, con sus conclusiones y propuestas de mejora, será entregado a la Gerencia de Salud de la Junta de Castilla y León a través de Plena Inclusión, con el fin de avanzar hacia unos servicios sanitarios más accesibles para todas las personas.

Esta actividad forma parte de una estrategia más amplia destinada a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la accesibilidad cognitiva y a subrayar el papel activo que pueden desempeñar las personas con discapacidad intelectual en la mejora de los servicios públicos. Con acciones como esta, la Semana de la Discapacidad Intelectual refuerza su mensaje central: la inclusión se construye escuchando y contando con todas las personas.