Paladinos del Valle embellece su casco urbano con plantas ornamentales del vivero provincial

Los vecinos han participado en la plantación de tilos, moreras, fresnos, cipreses y negrillos resistentes

Plantaciones realizadas en Paladinos del Valle. / E. P.

Eva Ponte

Paladinos del Valle ha llevado a cabo una actividad dedicada a la mejora del casco urbano y su entorno, en el marco de una iniciativa promovida por el Ayuntamiento y financiada a través de una subvención de la Diputación Provincial de Zamora.

La jornada ha permitido la plantación de varios plantones de tilos, moreras, fresnos, cipreses y negrillos resistentes, especies incluidas dentro del programa que la institución provincial pone a disposición de los municipios para reforzar y ampliar sus áreas verdes.

Plantaciones realizadas en Paladinos del Valle. / C. B.

Las tareas se han desarrollado con la participación de vecinos, que han llevado a cabo la distribución y colocación de los árboles en distintos puntos del núcleo urbano y de su entorno inmediato. La distribución de nueva vegetación ha tenido en cuenta aquellos lugares donde es necesario aumentar la presencia de arbolado o completar espacios ya existentes.

Plantaciones realizadas en Paladinos del Valle. / C. B.

Al término de los trabajos, los participantes han podido compartir un aperitivo, que ha servido de cierre para la actividad y como gesto de agradecimiento por la implicación vecinal en una actuación que busca mejorar la imagen y las condiciones ambientales del municipio.

La plantación llevada a cabo en Paladinos del Valle se enmarca en la convocatoria gestionada por la Diputación Provincial, que otorga ayudas en especie para municipios de menos de 5.000 habitantes, destinadas a la creación, regeneración y mejora de zonas verdes con plantas ornamentales procedentes del vivero provincial. Estas ayudas permiten a los ayuntamientos como el de Paladinos del Valle, a dotarse de recursos para introducir vegetación, adecuar espacios y fomentar entornos más atractivos y cuidados.

Participantes en la plantación durante el pica-pán.

Participantes en la plantación durante el pica-pán. / C. B.

