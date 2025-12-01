Dispositivo policial especial en Benavente con apoyo de Valladolid

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha informado de la puesta en marcha de un dispositivo especial de seguridad en Benavente. Según sus declaraciones, el operativo cuenta con el apoyo de efectivos procedentes de Valladolid, incluyendo unidades denominadas “ECI”, cuya naturaleza no ha sido especificada en detalle. Blanco ha subrayado que, hasta el momento, no consta ninguna denuncia relacionada con hechos extraordinarios en el marco de estas actuaciones.

El representante gubernamental ha señalado que la intensidad de los controles no podrá mantenerse de forma constante, sino que se alternará en función de las necesidades. En este sentido, ha anunciado la realización de dispositivos sorpresa en la zona de ocio, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar la seguridad ciudadana. Asimismo, ha adelantado que, una vez concluidas las fiestas, se llevará a cabo una revisión de la estrategia para determinar cómo continuar con las medidas.

Blanco ha reconocido que la aplicación de estos controles genera críticas y molestias entre algunos ciudadanos, ya que implica la identificación y supervisión de personas en espacios públicos. Ha aclarado que estas actuaciones no suponen sospechas individuales, sino que responden a la necesidad de controlar la actividad en áreas de ocio. En este contexto, ha pedido disculpas a quienes se hayan visto afectados por las medidas.

El subdelegado ha insistido en que, desde el punto de vista policial, se está realizando todo lo posible para garantizar la seguridad. Ha destacado la colaboración de la Guardia Civil y de la Policía Local de Benavente en el desarrollo de los operativos, y ha asegurado que los resultados obtenidos hasta el momento son positivos, reflejando la eficacia de la coordinación entre cuerpos de seguridad.