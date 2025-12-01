La Diputación asume la gestión recaudatoria y tributaria de Fuentes de Ropel

La Diputación Provincial de Zamora ha aceptado formalmente la modificación de la delegación de competencias en materia de gestión tributaria y recaudación de tributos, precios públicos y otros ingresos de derecho público que le ha sido conferida por el Ayuntamiento de Fuentes de Ropel. El acuerdo fue adoptado por unanimidad en sesión plenaria celebrada el 19 de septiembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el 18 de noviembre del mismo año.

La delegación comprende la gestión tributaria, la recaudación voluntaria y la recaudación en vía ejecutiva de diversos ingresos municipales. Entre ellos se incluyen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), así como tasas periódicas como las de suministro de agua, alcantarillado y depuración de aguas residuales, y tributos no periódicos como multas y sanciones.

En el ámbito de la gestión tributaria, la Diputación ejercerá funciones como la concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, la práctica y aprobación de liquidaciones, la publicación de padrones y matrículas, la emisión de documentos de cobro, la resolución de devoluciones de ingresos indebidos y de recursos administrativos, así como la atención e información al contribuyente.

Respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se delega también la posibilidad de establecer convenios con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria para la formación y modificación del padrón, incluyendo la tramitación de expedientes de alteraciones jurídicas y catastrales, y el mantenimiento de la cartografía municipal.

En cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas, la delegación abarca todas las competencias previstas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incluyendo la gestión de exenciones, liquidaciones, padrones, cobros y recursos.

Para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, además de las funciones anteriores, se faculta a la Diputación para suscribir convenios con la Dirección General de Tráfico, con el fin de recibir la información necesaria para la formación y actualización del padrón del impuesto.

La recaudación voluntaria incluirá la notificación de deudas, fijación de plazos, publicación de edictos, gestión de domiciliaciones, emisión de certificaciones, concesión de aplazamientos y compensaciones, así como la custodia de garantías.

En fase de recaudación ejecutiva, la Diputación podrá dictar providencias de apremio, liquidar intereses de demora, ordenar embargos, autorizar subastas, suspender procedimientos, tramitar tercerías, adjudicar bienes a la entidad local y realizar todas las actuaciones previstas en la legislación vigente. Por el ejercicio de estas funciones, la Diputación percibirá una contraprestación económica, que será retenida de las liquidaciones a favor del Ayuntamiento.

La delegación tendrá vigencia indefinida, salvo que el Ayuntamiento acuerde su extinción total o parcial, lo cual deberá comunicarse con seis meses de antelación al final del año natural. En caso de extinción, la Diputación deberá rendir cuenta extraordinaria y liquidar los valores pendientes.