Cuatro casos de insultos a la Policía Local de Benavente, multados con 750 euros cada uno

El Ayuntamiento de Benavente ha incoado cuatro procedimientos sancionadores en aplicación de la Ordenanza Cívica Municipal en los últimos meses por incidentes que concluyeron con insultos y faltas de respeto a agentes de la Policía Local. En todos los casos ha propuesto multas de 750 euros.

En el primer caso, ocurrido pasado mes de agosto, una mujer se dirigió a los agentes con expresiones ofensivas en dependencias municipales, negándose a identificarse y estacionando su vehículo en una zona reservada para vehículos policiales. Pese a presentar síntomas de influencia de bebidas alcohólicas, abandonó el lugar conduciendo, lo que permitió su identificación posterior. La sanción fijada asciende a 750 euros.

En el segundo caso, también protagonizado por una mujer, se registró un episodio de insultos y desobediencia hacia funcionarios municipales, perturbando el normal desarrollo de la actividad policial. El decreto establece igualmente una sanción de 750 euros, aplicando el principio de proporcionalidad previsto en la normativa. El incidente se produjo cuando una patrulla fue requerida por una pareja que decía estar recibiendo insultos y amenazas por parte de una señora. La mujer fue identificada por los agentes y preguntada por ocurrido, respondió "con continuos gritos y desprecios". Cuando le pidieron que cesara en su actitud les llamó "indeseables" y "cerdos".

El tercer caso tuvo lugar el mes de septiembre durante un partido de fútbol sala en el pabellón municipal La Rosaleda durante un partido entre el Club Atlético Benavente y el Piensos Durán Albense F.S.. Un varón increpó a los agentes con expresiones como "iros a tomar por el culo", "poneros a trabajar" o "vosotros de la puerta para afuera, yo pago y vosotros no". El decreto considera la conducta como infracción grave de la Ordenanza Cívica, en concreto por "tratar sin la debida corrección o falta de respeto a los empleados o autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, perturbando el normal desarrollo de las actividades o servicios", y fija una sanción de 750 euros.

El cuarto caso se produjo en octubre, cuando un varón fue atendido en un incidente sanitario en la vía pública. Tras identificarse, comenzó a alterarse y a insultar a los agentes con expresiones ofensivas, rechazando la asistencia sanitaria. El Ayuntamiento ha incoado procedimiento sancionador y ha impuesto una multa de 750 euros por infracción grave de la Ordenanza Cívica. n