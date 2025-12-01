La concesión del agua actualiza precios en Benavente: costará 12.700 euros más que en 2023

El coste de la concesión del servicio de abastecimiento y depuración de aguas se encareció el pasado año 12.700 euros, impuestos incluidos. La revisión de precios, aunque se remonta a septiembre del año pasado, se acaba de aprobar y se está aplicando a este ejercicio provisionalmente hasta que se publiquen los índices oficiales correspondientes a las revisiones de marzo y septiembre de 2025. El coste que la concesión le supone al Ayuntamiento benaventano, y que no afecta a la tasa de agua y depuración que pagan los contribuyentes en sus recibos al no haber variado, podría aumentar con esa revisión de 2025 pendiente aún.

De momento, la actualización aplicada eleva a 6 euros el coste por abonado y a 1,528 euros el coste variable por metro cúbico de agua. La subida con respecto a la última revisión de precios, la realizada en 2023, es de un 1,08%.

La revisión combina los factores de energía, salario mínimo interprofesional e índice de precios al consumo. Estos indicadores, actualizados con los valores oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Trabajo, determinan el coeficiente de actualización aplicado a los precios iniciales del contrato suscrito entre Aquona y el Ayuntamiento de Benavente en 2012.

En el contrato original , el coste variable por metro cúbico se fijó en 1,0959 euros, y el coste fijo por abonado en 4,3328 euros por trimestre. La actualización refleja un incremento acumulado de los índices económicos desde la fecha de adjudicación del contrato hasta la actualidad. En estos trece años el coste de la concesión del servicio es de un 39,5%.

Respecto a la ampliación de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales), puesta en funcionamiento en marzo de 2017, los precios iniciales fueron de 0,052536 euros por metro cúbico y 0,02521 euros por abonado. Con la revisión de marzo de 2024, estos valores se elevan a 0,0715 euros por metro cúbico y 0,0343 euros por abonado, aplicables en los trimestres segundo, tercero y cuarto de 2024, así como en el primero de 2025.

La actualización aprobada también regula la facturación ya realizada por la concesionaria en los trimestres segundo, tercero y cuarto de 2024 y el primero de 2025, que deberá ajustarse a los precios revisados y aprobados como definitivos. La regularización asciende a los mencionados 11.546,11 euros, que el Ayuntamiento abonará a la empresa concesionaria, los citados 12.700 euros con impuestos (IVA del 10%).