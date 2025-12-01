Adjudicadas las obras de ampliación del CEIP Fernando II de Benavente con un nuevo comedor y cocina

La Dirección Provincial de Educación de Zamora ha adjudicado las obras de ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Fernando II de Benavente, que contemplan la construcción de un comedor y una cocina en el edificio escolar situado en la calle Santa Clara. El contrato responde a la necesidad de completar el programa de servicios del colegio, que hasta ahora carecía de estas instalaciones.

El proyecto define una nueva edificación de planta baja adosada al cuerpo principal del centro, con acceso desde el patio escolar. La ampliación incluye una cocina de 15,80 m², un vestuario para el personal, un distribuidor, un cuarto de limpieza y una despensa, sumando una superficie útil de 29,60 m². El aula existente sobre la que se adosa la nueva construcción será adaptada como comedor, comunicándose interiormente con la cocina.

La superficie construida del colegio pasará de 1.401,00 m² a 1.437,30 m², con una afección directa de 36,30 m² por las obras. El edificio principal mantiene su uso docente, sin previsión de otros usos distintos, y cumple con las exigencias de habitabilidad, accesibilidad y seguridad establecidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE). Entre las prestaciones garantizadas figuran la protección frente a incendios, la salubridad, el aislamiento acústico y térmico, así como el ahorro energético mediante sistemas de iluminación eficientes y controlados.

Los planos de la actuación en el Fernando II. / Info J. A. G.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Construcciones P. Sánchez Rodríguez S.L., por un importe total de 93.101,74 euros (IVA incluido), tras presentar una oferta económica de 76.943,59 euros sin impuestos. La adjudicación se fundamenta en la mejor relación calidad-precio, con criterios de valoración que incluyen mejoras técnicas, mantenimiento del edificio y plan de control de calidad.

El plazo de ejecución de las obras es de siete meses, según el programa de desarrollo previsto. Las fases contemplan actuaciones previas, movimiento de tierras, cimentaciones, estructura, albañilería, cubiertas, aislamientos, pavimentos, carpintería, instalaciones de fontanería, electricidad, climatización, ventilación y protección contra incendios. La evacuación en caso de emergencia seguirá garantizada a través de las salidas existentes hacia el patio y la vía pública.

Cronograma de los trabajos en el colegi. / JCyL

La documentación técnica declara la obra como completa asegurando que el proyecto define, valora y permite ejecutar las actuaciones necesarias. La intervención se integra en el Plan General de Ordenación Urbana de Benavente y cumple con las normativas estatales, autonómicas y locales aplicables, incluyendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y la Ley del Ruido de Castilla y León.