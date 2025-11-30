Las familias del memorial destruido en Castrogonzalo reclamarán por daños patrimoniales y morales

Las familias de los vecinos de Fuentes de Ropel asesinados en Castrogonzalo el 18 de agosto de 1936 reclamarán daños patrimoniales y morales tras la demolición del memorial instalado en el cementerio municipal.

El memorial, reconocido oficialmente por el Ministerio de Memoria Democrática como fosa común, fue destruido durante la ejecución de unas obras municipales de derribo de un pequeño almacén que se llevó a cabo retirando la placa conmemorativa, que resultó rota, sin previo aviso a los descendientes, lo que ha generado la decisión de acudir a la Fiscalía y de contactar con el Ministerio a través del Foro Democrático de Zamora.

La placa se había colocado en el caseto del cementerio, un espacio destinado al almacenamiento de herramientas, tras un acuerdo en Pleno municipal adoptado en 2023. La solución fue adoptada para evitar la exhumación de la fosa, situada bajo unos 52 metros cuadrados de superficie asfaltada y con nichos encima, lo que habría supuesto remover enterramientos actuales. La instalación permitía a las familias rendir homenaje y depositar flores en el lugar donde reposan los restos.

Esteban Zamora, asesinado por falangistas el 18 de agosto de 1936 en el desmonte de Castrgonzalo. / M. E.

El cementerio de Castrogonzalo conserva todavía la huella de la división histórica entre el espacio principal, destinado a los enterramientos católicos, y una puerta externa que daba acceso al denominado “cementerio civil”, donde se sepultaba a protestantes y republicanos.

Según Mar Espinilla García, biznieta Froilán Vecino, las investigaciones familiares confirmaron que los asesinatos se produjeron en el desmonte de Castrogonzalo en 1936. Allí fueron rematados los prisioneros, aunque uno de ellos, Esteban, fue obligado a correr y abatido en el puente de piedra. Los cuerpos fueron trasladados por un falangista conocido de la familia a la fosa común del cementerio.

Cementerio de Castrogonzalo en el que se puede apreciar el caseto ahora derribado, en un imagen aérea tomada en 1973. | IGN

Con el paso del tiempo, la fosa fue asfaltada y se construyeron nichos encima, lo que dificultaba cualquier intento de exhumación. Para abrirla habría sido necesario levantar unos 52 metros cuadrados de superficie con enterramientos actuales. Ante esta situación, las familias decidieron no solicitar la remoción de los nichos y optaron por instalar un memorial que permitiera rendir homenaje y depositar flores en el lugar.

La propuesta fue debatida en Pleno municipal, donde se acordó colocar una placa en el caseto del cementerio, espacio destinado al almacenamiento de herramientas y considerado permanente. Sin embargo, el caseto ha sido derribado, lo que ha supuesto, junto con la retirada y fractura de la placa, la desaparición del memorial. Espinilla sostiene que la demolición tuvo como objetivo eliminar el homenaje y asegura que las familias no cesarán hasta que se restituya el memorial.

Froilán Vecino, asesinado en agosto de 1936 junto a Esteban Zamora. / M. E.

"Tengo para mí que este hombre, lo creo en un 99,9%, se ha cargado el caseto para cargarse el memorial. No lo vamos a dejar hasta que se vuelva a poner el memorial. Las dos familias lo tenemos claro. La hija de Esteban tiene 92 años y dice que aunque ya no lo vea a lo mejor quiere que se levante el cemento. Lo que no queríamos por el bien de todo el mundo por no hacer mucho ruido, y de repente pasa esto. Les mataron en el 36 pero estamos en 2025 y mientras no lleguen al Gobierno central y cambien la ley esto no se puede quedar así. Vamos a seguir hasta que lo pongan donde lo tienen que poner y hasta que nosotros tengamos un lugar donde llevar flores. Él se ha cargado ese memorial que está reconocido ya por el Ministerio como fosa común", explica la biznieta de Froilán Vecino refiriéndose al alcalde de Castrogonzalo, Gonzalo García.

Mar Espinilla mantuvo una conversación telefónica con el regidor tras conocer lo que había ocurrido. "Cuando hablé con el alcalde me dijo: os pongo una cruz para que vayáis a echar flores. Le dije que mostraba un gran desconocimiento de la historia y me dijo que pondría una cruz o un monolito. O sea que vas a quitar las placas para que todo el mundo ponga flores en el monolito, le dije. No, solo vosotros, me contestó".

El viernes, Gonzalo García , en declaraciones a Radio Nacional de España, volvió a hablar de la placa y de la colocación de un monolito. "Haríamos un monolito que represente a todos. No vamos a poner mil placas en el cementerio y que parezca esto el camposanto de la guerra", dijo.