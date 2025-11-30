El Ayuntamiento de Benavente otorga una concesión directa a American Tower para instalar antenas en el depósito de San Isidro

El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado el expediente de contratación patrimonial para la adjudicación directa de la concesión de uso privativo del depósito de aguas del Barrio de San Isidro para la instalación de antenas de telefonía. El aljibe de la calle Velázquez, de titularidad municipal, ha sido concedido a la empresa American Tower, operador de redes de telecomunicación, que solicitó formalmente la concesión.

El expediente justifica que la compañía acredita que es concesionaria del uso privativo del dominio público radioeléctrico, destinado a prestar un servicio considerado de interés público, "garantizando cobertura y emisiones adecuadas para la población de la ciudad".

La adjudicación directa se apoya en la singularidad de la operación y en un artículo de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP). Esta excepción permite prescindir del concurso público cuando concurren circunstancias específicas, como la peculiaridad del bien o la naturaleza del servicio. El Ayuntamiento considera que la concesión no vulnera la libre concurrencia, ya que otros operadores podrían solicitar instalaciones en el mismo espacio municipal, favoreciendo el uso compartido de infraestructuras.

Procecimiento de licitación posterior

La resolución municipal se apoya también en la legislación aplicable al régimen jurídico de los bienes de dominio público, incluyendo la Ley reguladora de las bases de régimen local, el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales- El expediente ha sido igualmente informado de forma favorable por la Secretaría municipal.

La aprobación de la concesión administrativa se produjo el pasado día 11, con la disposición de publicitar en la Plataforma de Contratación del Sector Público con plazo suficiente para garantizar la adecuada publicidad, lo que ocurrió el 18 de este mes, una semana más tarde del visto bueno a la adjudicación directa.

El contrato patrimonial tiene un valor estimado de 9.000 euros, con un presupuesto base de licitación de 10.890 euros (9.000 euros sin impuestos). El plazo de ejecución para equipos de telecomunicaciones se ha fijado en 10 años. El contrato se ha tramitado como concesión demanial, no sujeto a regulación armonizada, y se establece como procedimiento restringido con adjudicación directa.

La Alcaldía es la licitadora. La presentación de ofertas debía de realizarse de forma electrónica y el plazo para la obtención de pliegos y recepción de solicitudes de participación se extendió hasta hasta el pasado día 25. El procedimiento no contemplaba subasta electrónica, y se permite la subcontratación.

La publicación del anuncio responde al mandato municipal que ordenaba dar publicidad suficiente al expediente para garantizar la transparencia y la adecuada difusión de la concesión administrativa para la instalación de antenas de telefonía en el depósito de aguas del Barrio de San Isidro.

Aunque American Tower España ha sido la adjudicataria directa del contrato, la licitación pública realizada cumple con el trámite de dar publicidad al procedimiento con el fin de que, si hubiera otros operadores, puedan solicitar también el uso del mismo bien público.