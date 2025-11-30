Un accidente en la N-630 a la altura de San Cristóbal de Entreviñas involucra a cuatro vehículos

Un accidente en San Cristóbal de Entreviñas se ha saldado con un herido. Según la información de Emergencias de Castilla y León, a las 21:19 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en el km 206 de la N-630.

Según ha comunicado el alertante, son cuatro los vehículos implicados en el accidente vial. Uno de los vehículos se encontraba parado en la calzada cuando los otros tres han colisionado contra él. Los ocupantes de los vehículos han salido por sus medios y se precisa asistencia sanitaria para un varón de 30 años.