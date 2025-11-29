Sucesos
Un incendio agrícola en Bretocino moviliza a los bomberos de Benavente
Un tractor ardió cuando realizaba labores de campo y fue extinguido con apoyo de la Guardia Civil y un agente medioambiental
Los bomberos de Benavente participaron ayer en la extinción de un fuego declarado en un tractor cuando realizaba labores agrícolas en Bretocino. A las 17.32 horas el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió un aviso alertando del fuego en el vehículo.
Los bomberos del Parque de Benavente, perteneciente al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, se desplazaron hasta el lugar del suceso. A su llegada comprobaron que el fuego ya estaba bajo control, por lo que procedieron a ejecutar tareas de remate y enfriamiento con el objetivo de garantizar que no se produjera ninguna reignición.
Tras permanecer un tiempo en vigilancia preventiva, los efectivos dieron por finalizada la intervención y regresaron al Parque de Benavente a las 19.18 horas, quedando el incidente completamente resuelto. En el operativo también intervinieron la Guardia Civil de Benavente y un Agente Medioambiental de la Junta, quienes colaboraron en las labores de seguridad y supervisión del entorno agrícola afectado.
