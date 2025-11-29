Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un incendio agrícola en Bretocino moviliza a los bomberos de Benavente

Un tractor ardió cuando realizaba labores de campo y fue extinguido con apoyo de la Guardia Civil y un agente medioambiental

El incidente se produjo a las 17.30 horas en el término de Bretocino.

El incidente se produjo a las 17.30 horas en el término de Bretocino.

J. A. Gil

Benavente

Los bomberos de Benavente participaron ayer en la extinción de un fuego declarado en un tractor cuando realizaba labores agrícolas en Bretocino. A las 17.32 horas el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió un aviso alertando del fuego en el vehículo.

Los bomberos del Parque de Benavente, perteneciente al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, se desplazaron hasta el lugar del suceso. A su llegada comprobaron que el fuego ya estaba bajo control, por lo que procedieron a ejecutar tareas de remate y enfriamiento con el objetivo de garantizar que no se produjera ninguna reignición.

Tras permanecer un tiempo en vigilancia preventiva, los efectivos dieron por finalizada la intervención y regresaron al Parque de Benavente a las 19.18 horas, quedando el incidente completamente resuelto. En el operativo también intervinieron la Guardia Civil de Benavente y un Agente Medioambiental de la Junta, quienes colaboraron en las labores de seguridad y supervisión del entorno agrícola afectado.

Imagen del tractor tras sofocarse el fuego.

Imagen del tractor tras sofocarse el fuego.

