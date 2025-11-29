El Centro de Transportes de Benavente exhibe músculo en IX Foro Intermodal de Gijón

El Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB) exhibió músculo el viernes en el IX Foro Intermodal de Gijón, celebrado el viernes en el Recinto Ferial Luis Adaro. Lo hizo de la mano de la directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León, Laura Paredes, que puso como ejemplo de enclave consolidado el Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB). La responsable autonómica destacó que las naves del centro se encuentran ocupadas al cien por cien, avalando así los estudios de viabilidad que lo señalan como una apuesta segura para el desarrollo logístico en la región.

Paredes se refirió también al Puerta del Noroeste, proyecto de ampliación que impulsa desde hace dos mandatos el Ayuntamiento de Benavente, una actuación de inversión pública municipal que cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora. La directora general subrayó la importancia de esta iniciativa para reforzar la capacidad del enclave y responder a la creciente demanda de espacio logístico.

En la mesa de debate, Paredes estuvo acompañada por el presidente de los Centros de Transportes de España, Ramón Vázquez, con quien compartió análisis sobre la evolución de la intermodalidad y la necesidad de potenciar la colaboración entre administraciones y operadores. Al evento asistió el gerente del CTLB y responsable de la Red Cylog en Castilla y León, Fernando Pérez Aguado.

El foro, que contó con la presencia de representantes de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y otros agentes del sector, es un espacio de referencia para debatir sobre la competitividad, sostenibilidad y eficiencia del transporte multimodal. La edición de este año, bajo el lema “Corredor Atlántico y autopistas ferroviarias: retos y oportunidades para la logística y el transporte multimodal”, puso de relieve la necesidad de impulsar las conexiones ferroviarias y aprovechar el potencial de los enclaves logísticos para integrar España en los grandes flujos europeos de mercancías.

El encuentro reunió a representantes institucionales, empresarios y expertos del sector para abordar los desafíos y oportunidades de la logística multimodal en España. Organizado por la Asociación de Empresarios de Transporte de Asturias (ASETRA) y la revista Transporte Profesional, la jornada se centró en el papel estratégico del Corredor Atlántico y las autopistas ferroviarias como ejes de conexión con Europa.