El Pleno aprueba el trasvase de fondos del depósito de la Mota al albergue de peregrinos de Benavente

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado con los votos de PP y Vox, y la abstención de Izquierda Unida y el PSOE, el trasvase de 154.000 euros de la actuación incompleta del depósito de la Mota a la aplicación del albergue de peregrinos para mejorar las habitaciones y dotarlo de baños individuales.

La renuncia de la constructora adjudicataria de las obras de conversión del depósito en un mirador dejando inconclusa la actuación prevista en el Plan de Sostenibilidad ha llevado al Ayuntamiento a incautar la garantía a la constructora y a anular la parte de crédito pendiente de ejecución para inyectarla en el albergue, proyecto que se encuentra en el mismo eje del programa.

El equipo de Gobierno PP-Vox ha defendido la modificación del crédito y la redistribución de los fondos por “responsabilidad”. “No hay nada que rascar”, ha glosado el portavoz de Vox, Eugenio Blanco, mientras la oposición ha dado por bueno el trasvase de fondos para no perderlos, pero ha mostrado su preocupación por el futuro del depósito y la imagen que proyectará al estar inacabado

“El depósito de la Mota lleva así 50 años”

“A ver cómo acaba todo”, ha lanzado el portavoz de IU, Manuel Burón, tras recordar lo ocurrido con la obra, mientras Patricia Martín, portavoz del PSOE, ha expresado su preocupación por el futuro de una actuación que podría afectar a la imagen turística local si se deja como está. “Nos tienen con el corazón en vilo, al borde del infarto, en un sin vivir. Cuando no pierden una subvención, no terminan una obra”, ha criticado recordando que se perdieron 60.000 euros de la Junta para esta actuación en la que se tardó un año en ponerse en marcha y que el trasvase de fondos es inevitable para no perder el dinero.

Blanco, concejal de Obras y portavoz de Vox, le ha recomendado tomarse una aspirina. “La señora Martín siempre viene preocupada. Vas a caer enferma. Tómate una aspirina o alguna cosilla porque venís hechos polvo. Y lo cierto es que es para preocupar lo que nos dejasteis porque fue un desacierto total. El Plan de Sostenibilidad Turística y el Gobierno al que usted pertenece no nos han dejado más que problemas” ha repuesto.

Según Blanco, los retrasos se debieron al Ejecutivo nacional por los programas informáticos. “De este equipo no hay que preocuparse porque siempre tiramos para adelante y ha sacado todo adelante. Me habla del depósito, que vaya problema. Qué culpa tenemos de que la empresa privada que lo tenía adjudicado no es capaz de hacer la obra y tiene que rescindir. Pues como no llegamos a tiempo para ejecutar ni para volver otra vez a licitar, ni a preparar en tiempo, antes de perder la subvención en los recursos, pues lo hacemos en otra partida, porque coincide el mismo eje. No lo hacemos para poner kioscos y no hay que pedir permiso, ni que hacer nada (...)”.

A renglón seguido ha explicado que al depósito “ya le tocará”. “Lleva así 50 años ahí y tampoco le ha pasado nada a la Mota ni al paseo de la Mota. El mirador de momento… El que quiera mirador que se suba a ver… por detrás hay un mirador y por delante un mirador espectacular”, ha añadido.

El portavoz del Partido Popular, José Manuel Salvador, también ha descargado la pérdida de la subvención de la Junta en el Gobierno nacional y ha asegurado a la oposición que el equipo municipal también está preocupado por el depósito y anunciado la planificación de intervenciones. “Como hay 300.000 euros que ponen los benaventanos, estamos en ello y vamos a hacer una actuación en esa zona para mejorar no solamente el entorno del depósito de la Mota, sino mucho más, incluido el parque que hay, que tiene bastante mal el suelo y que usted tiene que conocer cuando gobernaba”.

Nuevo reglamento para la bolsa de empleo

El Pleno también ha aprobado inicialmente el nuevo reglamento de funcionamiento de las bolsas de empleo temporal para interinos y laborales, que deroga el vigente desde 2015. Ha salido adelante con los votos de PP y Vox y el rechazo de Izquierda Unida y PSOE.

El portavoz de IU, Manuel Burón, ha justificado su voto en contra porque, a diferencia del derogado, este reglamento “no especifica pormenorizadamente como aquel los puestos de trabajo, o plazas a incluir en la Bolsa incluidos en el Catálogo de Puestos de Trabajo, los que puedan surgir por implantación de un nuevo servicio, o las necesidades urgentes de los servicios municipales. Como tampoco pormenoriza detalladamente los baremos de puntuación de la titulación exigida, la valoración de cursos o de la superación de pruebas selectivas en cualquier Administración Pública”.

Para el portavoz de Vox el nuevo reglamento “trae orden, transparencia y eficacia” y sustituye un documento “superado” que producía “inseguridad al Ayuntamiento y a los trabajadores”. El nuevo contempla “llamamientos regulados sin favoritismos”, ha aducido.

El concejal socialista Fernando Marcos, ha señalado que el documento es una copia del reglamento de Alcorcón (Madrid), “aunque no pasa nada porque se puede copiar”, y ha afirmado que a diferencia de lo que se explicó en la comisión informativa se han introducido cambios que desconocía en el momento del dictamen. Ha señalado que no hay un procedimiento de seguimiento de las bolsas y que los sindicatos han manifestado su desacuerdo. También ha recordado que no se ha aceptado ninguna de las tres propuestas planteadas por el PSOE frente a lo ocurrido en 2015, cuando el PP presentó 14, “se incluyeron cinco y luego votaron en contra”.

La concejala de Personal, Sara Casquero, ha defendido el nuevo reglamento que busca, ha dicho, “regular una necesidad y una carencia más, como millones que hemos visto”. “El anterior no era adecuado” y el actual viene a “solucionar la dejadez y la falta de gestión desde 2015”, ha añadido, subrayando “la buena gestión de este equipo de Gobierno” que “ha escuchado a todas las partes, lo que no hacía ustedes”, en referencia el equipo de PSOE-IU. La concejala ha hablado de “contrataciones con oscuros intereses” en anteriores mandatos, ha defendido a “mis técnicos” que “se han podido inspirar” en otros reglamentos, ha enfatizado el diálogo ofrecido al haber “sufrido cuatro mesas generales”, y ha negado haber proferido insultos a los sindicatos, como con anterioridad había dicho el concejal del PSOE, al que ha retado a probarlo.

El Pleno ha dado luz verde sin debate a una instrucción técnica para el mantenimiento de las y conservación de los espacios libres públicos y zonas verdes que discurren en paralelo al canal de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Por último ha abordado el debate de cuatro mociones presentadas por Izquierda Unida y PSOE sobre la puesta en valor de Benavente dentro del Camino Santiago, la ampliación del parque de autocaravanas, el establecimiento de puntos de recarga de vehículos eléctricos en las plazas de aparcamiento público y sobre la petición a la Junta de Castilla y León para dotar de profesionales los centros de salud benaventanos a fin de reducir las listas de espera.

Ninguna de estas mociones ha pasado la urgencia. PP y Vox se han abstenido. El portavoz de esta última formación se ha mostrado de acuerdo con su contenido , pero ha justificado su abstención en que se trata de mociones que la oposición, ha dicho, debía haber consensuado, justificación que también ha esgrimido el PP.