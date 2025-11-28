La Navidad ilumina Benavente con una corona gigante en la Plaza Mayor

Benavente ha entrado esta noche en modo navideño. La alcaldesa de la ciudad, Beatriz Asensio con concejales y los representantes de la juventud , conectaron dos enormes enchufes de cartón piedra y la luz se hizo en la Plaza Mayor, llena de gente, mientras una traca pirotécnica alumbraba el cielo nocturno . El elemento decorativo más destacado de la ornamentación lumínica navideña es una gran corona que preside la plaza, el símbolo principal del encendido de este año, que ya se pudo contemplar en 2022. El programa dio comienzo con la actuación del artista Miguel Álvarez, que ofreció un espectáculo musical previo al encendido oficial.

La ornamentación se ha extendido a otros puntos de la ciudad con elementos de gran envergadura. Entre ellos destacan dos abetos tridimensionales de cuatro y seis metros que se ubicarán en las plazas de Santa María y Juan Carlos I, además de un reno gigante que completará la decoración en espacios públicos.

Dentro de los conjuntos ornamentales se han instalado una bola 3D de dos metros y medio de altura, un paquete regalo transitable de cuatro metros, un cono de rama verde con motivos navideños y elementos dinámicos de cinco metros. También se han colocado 21 figuras en las farolas de la Avenida El Ferial y en las dos rotondas principales, reforzando la iluminación en los accesos urbanos. De creación municipal serán otros adornos que se incorporarán en varias rotondas, donde se repetirá el efecto cielo y los elementos a ras de suelo de otras campañas. También ha regresado el Belén de la portada de los Reyes en la iglesia de San Juan y se instalará nuevamente el cielo estrellado con forma de árbol, junto con la reposición de numerosas tiras de LED que sustituyen al material deteriorado.

Beatriz Asensio y Mercedes Benítez en la inauguración del belén de Casa Solita. / A. B.

Igualmente, se han montado elementos pensados para el público, como los photocalls de bolas con bancos, un árbol en la Plaza de San Francisco, la instalación de los Reyes Magos en la subida de la Cuesta del Hospital y otros detalles que completan el recorrido urbano.

Por la mañana, la alcaldesa Beatriz Asensio, y la concejala de Cultura, Mercedes Benítez, inauguraron tres exposiciones en Casa Solita. Hasta el 5 de enero se podrá visitar en la Sala Oriental el belén de la Fundación Educa. También se podrá contemplar la muestra Historia de los Libros, y en la Sala del Procurador, la muestra de postales navideñas de los centros escolares locales, cuyos premios se fallarán la semana que viene.