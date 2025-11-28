Esta localidad de Zamora, la quinta mejor de España para vivir saludablemente

Benavente, localidad zamorana, se ha posicionado en el quinto lugar del ranking de las ciudades más saludables de España elaborado por ZAVA, servicio médico en línea especializado en consultas para la pérdida de peso. El informe analizó más de 200 urbes y evaluó factores como la calidad del aire, el número de parques, gimnasios, rutas para caminar, espacios acuáticos y el equilibrio entre comercios de comida saludable y de comida rápida.

Con una puntuación de 8,85 sobre 10, Benavente destaca por su aire limpio y por la adecuada proporción de parques y espacios deportivos disponibles para sus habitantes. Estos indicadores la sitúan por encima de grandes ciudades españolas, que no lograron entrar en el top 10 debido a la contaminación y a la menor disponibilidad de infraestructuras de bienestar por habitante.

El ranking está encabezado por Teruel, con 9,05 puntos, seguida de Pollença (Mallorca) con 8,99, y en tercer lugar Lugo y Orihuela, ambas con 8,89. Tras ellas, Benavente se consolida como referente en calidad de vida saludable dentro de Castilla y León.

El estudio también revela que las ciudades pequeñas y medianas lideran en bienestar urbano, mientras que las grandes metrópolis presentan mayores desafíos. Málaga es la mejor situada entre las urbes más pobladas, con 7,36 puntos, seguida de Barcelona con 6,74 y Madrid con 6,61. En el extremo opuesto, Arrecife (Lanzarote) ocupa el último lugar con 4,34 puntos, debido a la escasez de parques, gimnasios y opciones de alimentación saludable.

La metodología del informe se basó en un análisis exhaustivo de datos procedentes de OpenStreetMap y de la plataforma de calidad del aire IQAir. Para contabilizar los puntos de interés (POI) —como parques, gimnasios, piscinas, rutas y comercios— se extrajeron las regiones en el nivel administrativo 6, incluyendo únicamente aquellas ciudades con una población mínima de 17 000 habitantes.

El número de parques incluyó jardines, reservas naturales y áreas verdes; los gimnasios abarcaron centros deportivos, pabellones y estaciones de ejercicio al aire libre; las piscinas y espacios acuáticos comprendieron zonas de baño, áreas habilitadas para nadar y piscinas deportivas; las rutas incluyeron circuitos de ejercicio, senderos y recorridos para caminar o correr.

En cuanto a la alimentación, se diferenciaron los comercios saludables —como fruterías, mercados agrícolas, tiendas de productos naturales y herbolarios— frente a los comercios no saludables, entre los que se contabilizaron bares, pubs y locales de comida rápida.

Los datos de contaminación atmosférica fueron tomados de IQAir, que agrega mediciones de múltiples estaciones y calcula un Índice de Calidad del Aire (ICA) en función de diversos contaminantes. Estos valores se asignaron a las regiones analizadas para integrar la calidad del aire como parte del ranking.

El puntaje final de cada ciudad se calculó mediante el método de rango percentil, lo que permitió establecer una clasificación proporcional y homogénea entre todas las urbes incluidas. El estudio advierte que, al tratarse de información generada por usuarios en OpenStreetMap, pueden existir vacíos en el recuento de algunos puntos de interés, aunque la metodología garantiza una visión representativa del entorno urbano y sus recursos de bienestar.