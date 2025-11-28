Homenaje en la fosa común del cementerio de Benavente por jubilados de CC.OO. de Asturias

Un grupo de jubilados de Comisiones Obreras de Asturias, compuesto por cincuenta y cinco pensionistas procedentes de Oviedo, ha visitado esta tarde el cementerio de Benavente para rendir homenaje en la fosa común a los represaliados por el franquismo al comienzo de la Guerra Civil. El acto comenzó a las 17:30 horas y consistió en una ofrenda floral republicana y unas palabras dirigidas en memoria de las víctimas.

Los participantes, en su mayoría procedentes del ámbito educativo, forman parte de un colectivo que organiza viajes culturales y memorialistas. Sus desplazamientos incluyen recorridos por distintos lugares de España vinculados a la memoria obrera, la memoria democrática y escenarios relacionados con la Guerra Civil.

En los últimos años, este grupo ha visitado espacios como el parque de la Carcavilla en Palencia, el cementerio de Zamora donde reposan los restos de Amparo Barayón, el cementerio del Carmen en Valladolid, así como escenarios de la batalla del Jarama y el puente de Arganda en Madrid. Más recientemente, en 2025, acudieron a la cárcel de Segovia, donde conocieron las celdas destinadas actualmente a memorial de las presas políticas represaliadas.

El hisotriador benaventano Fernando Pernía explicando a los pensionistas cómo llegó la columna minera a Benavente en 1936 camino de Madrid. / J. A. G.

Durante el acto en Benavente, el historiador local Fernando Pernía relató a los asistentes cómo llegó a la ciudad la columna de los mineros en 1936, aportando contexto histórico sobre la presencia de este contingente en la comarca durante los primeros meses de la Guerra Civil. La Agrupación Local de Izquierda Unida de Benavente ha participado en la organización del acto.