Benavente devuelve 41.800 euros de una ayuda concedida al centro de educación infantil Alfonso IX

El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado el reintegro parcial de la subvención directa concedida por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para financiar la oferta gratuita de plazas del primer ciclo de educación infantil durante el curso 2024-2025 en el centro Alfonso IX.

La subvención fue otorgada inicialmente por importe de 176.490 euros, con un anticipo del 100% de la anualidad 2025. Sin embargo, tras la revisión del expediente administrativo y la documentación justificativa remitida dentro del plazo, se constató que el gasto aplicado por el Ayuntamiento ascendió únicamente a 134.685,51 euros, cantidad inferior a la subvención concedida.

La Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Centros e Infraestructuras, notificó el 24 de octubre la declaración de incumplimiento y la exigencia de reintegro, en aplicación de la Ley General de Subvenciones que establece que la financiación pública no puede superar el coste total de la actividad subvencionada. El Ayuntamiento ha tramitado por ello el reintegro parcial de 41.804,73 euros.

La causa principal del incumplimiento es la "justificación insuficiente" de los gastos subvencionables. El trámite de audiencia se resolvió sin alegaciones por parte del Ayuntamiento, que manifestó su conformidad con la resolución.