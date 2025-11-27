La rehabilitación de la piscina municipal de Benavente se pospone a 2026 por el incremento de costes

El Ayuntamiento de Benavente ha anunciado que la rehabilitación de la piscina municipal, cuya ejecución se había previsto este año con cargo a los Fondos de Cooperación Económica Local de la Junta de Castilla y León, se aplaza al año 2026. La decisión se adopta tras constatar un incremento de más del sesenta por ciento en los costes de ejecución, motivado por los resultados del estudio geotécnico realizado en la zona. El análisis ha revelado la existencia de una capa de relleno de cuatro metros de espesor, circunstancia que obliga a diseñar una estructura de mayor envergadura-

Ante esta situación, el consistorio ha decidido activar la inversión supletoria ya prevista ante la Junta de Castilla y León, que consiste en la pavimentación de más de una decena de viales. El presupuesto destinado a esta actuación asciende a 445.491,04 euros, de los cuales 334.118,28 euros proceden de la subvención concedida por la administración autonómica.

El proyecto de rehabilitación de la piscina municipal queda así programado para el ejercicio 2026, con una dotación presupuestaria suficiente que permita su ejecución completa. El Ayuntamiento ha señalado que esta planificación permitirá una mejor adecuación de los plazos, respetando la temporada de verano y posibilitando el inicio de las obras una vez finalizada la misma.