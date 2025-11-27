Fallece la ilustrísima señora María Rodríguez Tenoira

El funeral de la ilustrísima señora María Rodríguez Tenoira, fallecida este miércoles en Benavente, tendrá lugar este jueves 27 de noviembre a las 17.00 horas en la iglesia parroquial de Santa María de la localidad.

Tras el oficio, el féretro se trasladará para su incineración.

Su esposo (Vidal Boyano Boyano), hermana (Carmen Rodríguez Tenoira), sobrinos (Francisco e Isabel Fernández Rodríguez), sobrinas políticas (María Elvira y Pilar Boyano) y demás familia agradecen al Hospital de Benavente las atenciones por el trato recibido y también todas las muestras de cariño recibidas.

Más información: funeraria "Virgen del Carmen" de Benavente. Teléfono: 980 63 21 60. Página web: www.funerariavirgendelcarmen.es