El Ayuntamiento de Castrogonzalo destruye el memorial a las víctimas del franquismo y se enfrenta a acciones legales

El Foro por la Memoria de Zamora ha anunciado el inicio de acciones legales contra el Ayuntamiento de Castrogonzalo y la puesta en conocimiento inmediato del caso ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, órgano competente para sancionar las infracciones muy graves, después de que el Ayuntamiento de Castrogonzalo destruyera el memorial dedicado a Froilán Vecino Vasco y Esteban Zamora Martín, vecinos de Fuentes de Ropel asesinados en Castrogonzalo el 18 de agosto de 1936 y enterrados en el cementerio civil de la localidad. La acción contra el memorial se produjo en el transcurso de unas obras de reforma en el cementerio de la localidad.

El memorial, instalado en agosto de 2022 con autorización del pleno municipal, fue presentado durante un homenaje celebrado el 18 de agosto de ese año. La iniciativa partió de familiares de los dos asesinados, quienes renunciaron a la exhumación de los restos debido a que el antiguo cementerio civil había sido pavimentado y reformado para la construcción de nichos. Desde entonces se han celebrado homenajes anuales en el lugar, el último el 18 de agosto de 2025.

El actual equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde Gonzalo García García, promovió unas obras que incluían el derribo de la edificación a cuya pared estaba adosada la placa conmemorativa. En lugar de retirarla para su reinstalación en otro punto del cementerio, el Ayuntamiento procedió a romperla en pedazos, según se aprecia en las fotografías difundidas por los familiares.

Aspecto de la actuación municipal. / J. A. G.

La biznieta de Froilán Vecino solicitó explicaciones al alcalde, quien respondió que las obras se realizan “para beneficio del pueblo” y que desconocía la existencia de la placa, manifestando además que no tiene intención de restituirla. Según el Foro por la Memoria de Zamora, ello implicaría ignorar la autorización plenaria de 2022, los homenajes celebrados cada agosto desde entonces y la difusión en prensa de dichos actos.

La existencia y significado de la placa han sido reseñados en el libro Memoria, mitos, historia y política: la memoria democrática en Zamora (2023), así como en la revista Brigecio en su número de 2022, donde se narró la historia de Froilán Vecino y Esteban Zamora.

El Foro por la Memoria recuerda que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en sus artículos 62 y 63 que la destrucción o menoscabo de elementos simbólicos en homenaje a las víctimas de la dictadura franquista constituye infracción grave o muy grave, sancionable con multas de hasta 150.000 euros.