La actividad hotelera en Benavente registra estancias cortas y una rentabilidad contenida

El ejercicio turístico en lo que va de año en Benavente ha estado marcado por la moderación en la demanda y cierta caída de la rentabilidad hotelera, según se desprende de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El índice que mide los ingresos por habitación disponible (RevPAR) se desplomó en cinco de los nueve meses analizados, con descensos superiores al 20 % en febrero y marzo, lo que evidencia que las estancias cortas y la ocupación moderada afectan a la rentabilidad turística. Aunque julio concentró el mayor volumen de viajeros, la estancia fue la más breve del año y la ocupación no superó en ningún mes el 54 %.

El perfil del visitante confirma el predominio del turismo nacional, que representa más del 85 % de los viajeros, pero con estancias inferiores a dos días. Los turistas extranjeros prolongan más sus visitas, aunque apenas suponen el 15 % del total. La oferta hotelera se mantuvo en 11 establecimientos, con un repunte de empleo en julio seguido de una caída del 16 % en septiembre. En los comparativos, mayo registró la estancia más larga pese a un menor volumen de viajeros, mientras que julio alcanzó el mayor ingreso por habitación disponible, aunque con retroceso interanual.

Durante los primeros nueve meses de 2025, el punto turístico de Benavente ha mostrado una evolución hotelera marcada por estancias breves, ocupación estable y una rentabilidad discreta, según los datos del INE. La estancia media no ha superado los 1,66 días en ningún mes, con valores comprendidos entre 1,45 y 1,66 días en los meses con datos disponibles. El máximo se registró en mayo, mientras que julio, pese a ser el mes con mayor volumen de viajeros, presentó la estancia más baja del año.

Indicador de ingresos

Según el indicador de ingresos por habitación disponible (RevPAR), Benavente alcanzó su pico en julio con 45,99 euros, aunque ese mismo mes se registró una variación interanual negativa del −4,17 %. El RevPAR descendió en cinco de los nueve meses analizados, destacando especialmente las caídas de febrero (−20,19 %) y marzo (−30,24 %). Solo enero presentó un incremento interanual superior al 40 %, con una subida del 47,93 % respecto al mismo mes del año anterior.

La tarifa media diaria (ADR) mantuvo una evolución más estable, con variaciones interanuales positivas en seis de los nueve meses. El valor más alto se registró en marzo y enero, con un 7,05 %, mientras que los descensos más acusados se observaron en junio (−4,01 %) y septiembre (−1,22 %). El mes de julio, coincidiendo con el mayor volumen de viajeros, presentó una variación positiva del 4,19 %, aunque inferior a los valores del mismo mes en 2024.

Ocupación

La ocupación hotelera por habitaciones osciló entre el 30,93 % en febrero y el 53,38 % en julio y agosto, sin superar el umbral del 60 % en ningún momento del año. La ocupación por plazas se mantuvo entre el 20,89 % y el 44,65 %, con un comportamiento estacional claro: los meses de verano concentraron los valores más altos, mientras que los meses de invierno y primavera presentaron tasas más bajas. El grado de ocupación en fines de semana alcanzó su máximo en agosto con un 49,43 %, lo que sugiere una mayor afluencia en periodos cortos.

En términos de demanda, Benavente recibió un total de 4.384 viajeros en julio, de los cuales 3.983 eran residentes en España y 401 residentes en el extranjero. Este mes también concentró el mayor número de pernoctaciones, con 6.356 noches registradas, lo que representa el punto más alto de actividad turística del año. El turismo nacional fue predominante en todos los meses con datos disponibles, representando más del 85 % del total de viajeros.

La oferta hotelera se mantuvo constante entre febrero y agosto, con 11 establecimientos abiertos, 229 habitaciones y 453 plazas disponibles. En septiembre, se observó una reducción a 10 establecimientos, 210 habitaciones y 418 plazas, lo que podría indicar ajustes operativos tras la temporada alta. El número de empleados aumentó progresivamente desde febrero (62 personas) hasta julio (80 personas), coincidiendo con los meses de mayor ocupación. En septiembre, la plantilla se redujo a 67 trabajadores, en línea con la caída de la demanda.