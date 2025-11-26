La travesía de la N-525 en Santa Cristina dispondrá de pasos de peatones

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha mantenido una reunión con el alcalde de Santa Cristina de la Polvorosa, Salvador Domínguez, para analizar las recientes actuaciones realizadas en la travesía de la N-525 a su paso por la localidad. En el encuentro también estuvieron presentes el jefe de la Unidad de Carreteras del Estado, Guillermo Vicente, y el jefe provincial de Tráfico, Alfonso Ibáñez. Junto al regidor acudió la concejala Cristina Ranilla.

Durante los últimos meses se han ejecutado labores de conservación y mejora en varias travesías de la N-525, incluida la de Santa Cristina, que supera el kilómetro de longitud y donde, según se expuso en la reunión, "las actuaciones han sido de especial relevancia".

El Ayuntamiento ha solicitado la implantación de pasos de peatones con el objetivo de reforzar la seguridad vial de los vecinos. Tanto la Unidad de Carreteras como la Jefatura Provincial de Tráfico han mostrado su conformidad con esta petición y pondrán en marcha los trámites necesarios para que la instalación de estos pasos sea una realidad en un breve plazo.