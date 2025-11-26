Siete heridos por colisión de turismo y una furgoneta al intentar esquivar un animal en la carretera provincial de Pobladura del Valle
Los heridos son cuatro varones de 18, 31, 40 años y dos menos de 14 y 15 años, además de una mujer de 38 años que ha sido trasladada en UVI móvil al mismo hospital y otro paciente también trasladado en UVI
El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 informa de la salida de vía de un turismo al intentar esquivar un animal y la posterior colisión con una furgoneta en el kilómetro 1 de la ZA-P-2353, en Pobladura del Valle (Zamora), donde, al menos 7 personas han resultado heridas y se encuentran atrapadas en el interior de los vehículos.
La sala de operaciones del 1-1-2 da aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía dos UVIs móviles, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de la zona.
En el lugar, el personal de Sacyl atiende a siete personas, dos son trasladadas en UVI móvil y el resto en ambulancia soporte vital básico al hospital de Benavente.
Los heridos son cuatro varones de 18, 31, 40 años y dos menos de 14 y 15 años; además de una mujer de 38 años que ha sido trasladada en UVI móvil al mismo hospital y otro paciente del que aún no hay datos que también ha sido trasladado en UVI móvil a Benavente.
- Atropellan y apalean a un vecino de Benavente en el barrio de las Malvinas
- Losán, la maderera de Villabrázaro, investigada por una presunta estafa mientras negocia su futuro
- Denuncian el uso de animales vivos en la 'subasta' de San Antón en esta localidad de la comarca de Benavente
- Un turismo que circulaba en sentido contrario por la A-6 provoca la colisión frontal con otros dos vehículos y varios heridos
- El alcalde de Burganes de Valverde a la jueza: 'La calle se hizo tras las elecciones. No dijo la verdad
- La víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera declara como testigo tras un aplazamiento y una incomparecencia
- La Guardia Civil de Benavente muestra a estudiantes del León Felipe de Benavente cómo se realiza un control de vehículos pesados
- El inversor interesado en la maderera de Losán plantea un plan de negocio a 10 años