Programa de Navidad en Benavente: todas las actividades y detalles

Esta es la programación prevista en Benavente con motivo de las Fiestas de Navidad

🌟 NOVIEMBRE

Inicio de la Navidad

Viernes 28 de noviembre

19:30 h. Actuación musical y encendido navideño. Plaza Mayor.

20:00 h. Encendido navideño tradicional. Plaza Mayor.

Sábado 29 de noviembre

12:30 h. Cuentacuentos “Historias de mis vecinos”. Biblioteca Municipal.

20:00 h. Concierto de Santa Cecilia. Banda Maestro Lupi. Teatro Reina Sofía.

Domingo 30 de noviembre

20:00 h. Teatro “La maja robada”. Teatro Reina Sofía.

🎨 DICIEMBRE

Lunes, 1 de diciembre

19:30 h. – Charla ‘Por una adolescencia sin adicciones’ con Miriam San José. Sala Curtis Garland – Biblioteca Municipal. Entrada libre.

🧩 Inclusión y talleres especiales

Miércoles, 3 de diciembre

11:30 h. – Collage Inclusivo. Punto Joven de Benavente. Participan: Fundación INTRAS y Asprosub.

Jueves, 4 de diciembre

11:30 h. – Taller de Pictogramas. Punto Joven de Benavente. Participan: Fundación INTRAS y Asprosub.

18:00 h. – Bingo. Punto Joven de Benavente. Organiza: Autismo Zamora.

Viernes, 5 de diciembre

11:30 h. – Taller de lectura en Braille. Punto Joven de Benavente. Participan: Fundación INTRAS y Asprosub.

18:00 h. – Juegos tradicionales adaptados. Pabellón Fernando II.

Cultura y Teatro

Sábado, 6 de diciembre

11:00 h. – Visita guiada ‘Déjate llevar’. Salida desde Plaza Mayor. Inscripciones en la Oficina de Turismo (980634211). Colabora: Diputación de Zamora.

Sábado, 13 de diciembre

12:00 h. – Campeonato de Rana. Calle Sancti Spíritus. Para todos los públicos.

18:00 h. – Actividades infantiles. Entorno de la Iglesia de Santa María. Colabora CEOE CEPYME.

20:00 h. – Concierto ‘La Banda de la Cuesta’. Teatro Reina Sofía. Organiza: CEB Ledo del Pozo.

Domingo, 14 de diciembre

18:30 h. – ‘Aéreon’. Pasacalles.

Lunes, 15 de diciembre

12:00 h. – Campeonato de petanca inclusiva. Antigua Estación del Tren.

19:00 h.- Campamento digital para jóvenes. Edificio Administrativo El Ferial. Organiza: Fundación Cibervoluntarios. Del 15 al 19 de diciembre. Dirigido a jóvenes de 9 a 13 años. Inscripción previa obligatoria. (Indicaciones al final del Programa)

Martes, 16 de diciembre

10:30 h. – Villancicos con el Colegio San Vicente de Paul. Zona Centro de la ciudad.

Miércoles, 17 de diciembre

09:45 h. – II Trofeo de natación de la tercera edad. Piscinas Municipales.

18:00 h. – Pasacalles de folklore. Organiza: ARLAFOLK

Jueves, 18 de diciembre

18:00 h. – Villancicos Tradicionales con la Banda Maestro Lupi. Plaza de Santa María.

19:00 h. – Taller para madres y padres sobre adicciones adolescentes. Imparte Miriam San José. Punto Joven de Benavente. (Indicaciones al final del Programa)

Viernes, 19 de diciembre

11:00 h. – Villancicos con el Colegio Virgen de la Vega

11:00 h. – Papá Noel visita las residencias y centros sociales de la ciudad junto a las autoridades.

18:00 h. – Encuentro de la Alcaldesa de Benavente con los mayores de la ciudad. Casa de la Cultura ‘La Encomienda’.

Sábado, 20 de diciembre

18:00 h. – Actividades infantiles. Entorno de la Iglesia de Santa María. Colabora CEOE CEPYME.

19:00 h. – Los elfos recogerán las cartas de Papá Noel. Plaza Mayor.

20:15 h. – Concierto de Navidad de la Coral Benaventana. Iglesia de San Juan del Mercado.

Domingo, 21 de diciembre

11:30 y 13:00 h. – ‘SUM’ un espectáculo de Baychimo Teatro. Teatro Reina Sofía.

19:00 h. – Los elfos recogerán las cartas de Papá Noel. Caseta de Madera de la Mota.

Lunes, 22 de diciembre

10:00 h. – III Campus de deportes alternativos. Pabellón de La Rosaleda. Inscripciones en el Punto Joven de Benavente. De 7 a 17 años. Inscripción previa obligatoria.

(Indicaciones al final del Programa)

11:00 h. – Taller de acuarelas para principiantes con Mª Ascensión Pérez- Biblioteca Municipal. A partir de 12 años. Plazas limitadas.

12:00 h. – Taller para adolescentes sobre adicciones. Punto Joven de Benavente.

(Indicaciones al final del Programa)

12:00 h. – Pintacaras. Punto Joven de Benavente. Inscripción previa obligatoria.

(Indicaciones al final del Programa)

12:30 h. – Cuentacuentos ‘Regalos de cuentos de navidad’ con Charo Jaular. Biblioteca Municipal.

12:30 h. – Tatuajes. Punto Joven de Benavente. Inscripción previa obligatoria.

(Indicaciones al final del Programa)

19:00 h. – Llegada a la ciudad de Papá Noel. Recorrido: Avenida Maragatos, Calle de Los Herreros, Plaza de Santa María, Calle Doctor García Muñoz, Plaza Juan Carlos I terminando en la Casita de Madera de Papá Noel.

19:00 h. – Programa de prevención de adicciones. Charla para adolescentes. Imparte Miriam San José. Punto Joven de Benavente.

(Indicaciones al final del Programa)

20:00 h. – Papá Noél recibirá a todos los niños con bizcocho y chocolate en su casita. Colabora: Fundación INTRAS.

Martes, 23 de diciembre

10:00 h. – III Campus de deportes alternativos. Pabellón de La Rosaleda. Inscripciones en el Punto Joven de Benavente. De 7 a 17 años. Inscripción previa obligatoria.

11:00 h. – Taller de acuarelas para principiantes con Mª Ascensión Pérez- Biblioteca Municipal. A partir de 12 años. Plazas limitadas.

12:00 h. – Chapas navideñas. Punto Joven de Benavente. Inscripción previa obligatoria.

(Indicaciones al final del programa)

18:00 H. – Discoteca para mayores. Hogar de la 3ª edad.

Viernes, 26 de diciembre

10:00 h. – III Campus de deportes alternativos. Pabellón de la Rosaleda. Inscripciones en el Punto Joven. De 7 a 17 años. Inscripción previa obligatoria.

18:00 h. – Bingo musical. Hogar de la 3ª edad.

18:30 h. – Café filosófico con Pello Biain. Biblioteca Municipal.

Sábado, 27 de diciembre

11:30 h. – Café filosófico con Pello Biain. Biblioteca Municipal.

11:30 h. – Campeonato de fútbol 3X3. Clasificación. Calle Sancti Spíritus. Inscripción previa obligatoria. De 8 a 14 años. (Indicaciones al final del programa)

16:30 h. – Campeonato de fútbol 3X3. Fase final. Calle Sancti Spíritus. Inscripción previa obligatoria. De 8 a 14 años.

18:00 H. – Discoteca para mayores. Hogar de la 3ª edad.

18:00 h. – Actividades infantiles. Entorno de la Iglesia de Santa María. Colabora CEOE CEPYME.

Domingo, 28 de diciembre

10:45 h.- XXVII Carrera Popular ‘Caracol Navideño’ – IX Memorial Alberto Lorenzana. Salida y Meta Plaza Mayor de Benavente. Organiza: C.D. Benavente Atletismo.

19:00 h. – Ballet ‘Romeo y Julieta’. Teatro Reina Sofía.

Lunes, 29 de diciembre

11:00 h. – Taller de acuarelas para principiantes con Mª Ascensión Pérez- Biblioteca Municipal. A partir de 12 años. Plazas limitadas.

11:30 h. – Café filosófico con Pello Biain. Biblioteca Municipal.

17:00 h. - Taller de magia y ciencia: “Viaje Mágico de Newton y taller de astronomía”. Plaza Mayor. Inscripción previa obligatoria en la Oficina de Turismo. A partir de 6 años.

Martes, 30 de diciembre

11:00 h. – Taller de acuarelas para principiantes con Mª Ascensión Pérez- Biblioteca Municipal. A partir de 12 años. Plazas limitadas.

11:30 a 14:30 h. – ‘Street Curling’. Plaza Mayor. Para todas las edades.

12:30 h. – Cuentacuentos ‘Cuento en navidad’ con Raquel Urquía. Biblioteca Municipal.

12:30 h. – ‘Puppet Cinema’ un espectáculo de Tropos Teatro. Teatro Reina Sofía.

16:00 h. – ‘Puppet Cinema’ un espectáculo de Tropos Teatro. Teatro Reina Sofía.

17:00 a 19:00 h. – ‘Street Curling’. Plaza Mayor. Para todas las edades.

18:00 H. – Discoteca para mayores. Hogar de la 3ª edad.

Viernes, 2 de enero

12:00 h. - ‘Taller de experimentos sobre el clima’. Punto Joven de Benavente. A partir de 8 años. Inscripción previa obligatoria.

(Indicaciones al final del Programa)

17:00 h. - Taller de magia y ciencia. “La magia de las estrellas y taller de astronomía”. Plaza Mayor. Inscripción previa obligatoria en la Oficina de Turismo. A partir de 6 años.

18:00 H - Bingo musical. Hogar de la tercera edad.

Sábado, 3 de enero

10:00 h. – Trofeo de Reyes Prebenjamín de Fútbol Sala. Pabellón de La Rosaleda. Organiza: C.D. Atlético Benavente F.S.

10:30, 12:00 y 13:30 h. – ‘Candy Show Live’. Casa de la Cultura ‘La Encomienda’ 1ª planta.

16:30 h. – IV Trofeo de Reyes Diputación de Zamora. Racing Club Benavente VS La Bañeza CF. Campo de Fútbol Alonso Pimentel.

19:00 h. – Recogida de cartas por parte de los Pajes Reales. Centro de la ciudad.

19:00 h. – Musical ‘Un mundo de fantasía’. Teatro Reina Sofía.

Domingo, 4 de enero

10:30 h. – VI Quedada BTT Roscón de Reyes. Pabellón de la Rosaleda. Organiza: CD Bicimontaña Lopenta.

12:00 H. – III Torneo Juvenil. C.D.F. Benavente vs C.D. Racing Club Benavente. Campo de Fútbol de La Rosaleda.

19:00 h. – Recogida de cartas por parte de los Pajes Reales. Centro de la ciudad.

Lunes, 5 de enero – Día de los Reyes

12:00 h. – Los pajes reales recogerán las últimas cartas. Sorteo de una Tablet. Caseta de Madera de la Mota.

12:00 h. - ‘Taller de experimentos navideños’. Punto Joven de Benavente. A partir de 4 años. Inscripción previa obligatoria. (Indicaciones al final del Programa)

19:00 h. – Cabalgata de SS.MM. los Reyes Magos. Recorrido:

20:00 h. – Acto de adoración de SS.MM. los Reyes Magos. Plaza Mayor.

20:30 h. – SS.MM. los Reyes Magos se despedirán de todos los asistentes repartiendo chocolate. Plaza Mayor. Colabora: Fundación INTRAS.

Sábado, 10 de enero

20:00 h. – ‘Melocotón en almíbar’ del grupo de teatro aficionado ‘Senderos’. Teatro Reina Sofía.