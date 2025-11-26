Programa de Navidad en Benavente: todas las actividades y detalles
El Ayuntamiento propone actividades culturales, deportivas y lúdicas para todas las edades
Esta es la programación prevista en Benavente con motivo de las Fiestas de Navidad
🌟 NOVIEMBRE
Inicio de la Navidad
Viernes 28 de noviembre
- 19:30 h. Actuación musical y encendido navideño. Plaza Mayor.
- 20:00 h. Encendido navideño tradicional. Plaza Mayor.
Sábado 29 de noviembre
- 12:30 h. Cuentacuentos “Historias de mis vecinos”. Biblioteca Municipal.
- 20:00 h. Concierto de Santa Cecilia. Banda Maestro Lupi. Teatro Reina Sofía.
Domingo 30 de noviembre
- 20:00 h. Teatro “La maja robada”. Teatro Reina Sofía.
🎨 DICIEMBRE
Lunes, 1 de diciembre
19:30 h. – Charla ‘Por una adolescencia sin adicciones’ con Miriam San José. Sala Curtis Garland – Biblioteca Municipal. Entrada libre.
🧩 Inclusión y talleres especiales
Miércoles, 3 de diciembre
11:30 h. – Collage Inclusivo. Punto Joven de Benavente. Participan: Fundación INTRAS y Asprosub.
Jueves, 4 de diciembre
- 11:30 h. – Taller de Pictogramas. Punto Joven de Benavente. Participan: Fundación INTRAS y Asprosub.
- 18:00 h. – Bingo. Punto Joven de Benavente. Organiza: Autismo Zamora.
Viernes, 5 de diciembre
- 11:30 h. – Taller de lectura en Braille. Punto Joven de Benavente. Participan: Fundación INTRAS y Asprosub.
- 18:00 h. – Juegos tradicionales adaptados. Pabellón Fernando II.
Cultura y Teatro
Sábado, 6 de diciembre
11:00 h. – Visita guiada ‘Déjate llevar’. Salida desde Plaza Mayor. Inscripciones en la Oficina de Turismo (980634211). Colabora: Diputación de Zamora.
Sábado, 13 de diciembre
12:00 h. – Campeonato de Rana. Calle Sancti Spíritus. Para todos los públicos.
18:00 h. – Actividades infantiles. Entorno de la Iglesia de Santa María. Colabora CEOE CEPYME.
20:00 h. – Concierto ‘La Banda de la Cuesta’. Teatro Reina Sofía. Organiza: CEB Ledo del Pozo.
Domingo, 14 de diciembre
18:30 h. – ‘Aéreon’. Pasacalles.
Lunes, 15 de diciembre
12:00 h. – Campeonato de petanca inclusiva. Antigua Estación del Tren.
19:00 h.- Campamento digital para jóvenes. Edificio Administrativo El Ferial. Organiza: Fundación Cibervoluntarios. Del 15 al 19 de diciembre. Dirigido a jóvenes de 9 a 13 años. Inscripción previa obligatoria. (Indicaciones al final del Programa)
Martes, 16 de diciembre
10:30 h. – Villancicos con el Colegio San Vicente de Paul. Zona Centro de la ciudad.
Miércoles, 17 de diciembre
09:45 h. – II Trofeo de natación de la tercera edad. Piscinas Municipales.
18:00 h. – Pasacalles de folklore. Organiza: ARLAFOLK
Jueves, 18 de diciembre
18:00 h. – Villancicos Tradicionales con la Banda Maestro Lupi. Plaza de Santa María.
19:00 h. – Taller para madres y padres sobre adicciones adolescentes. Imparte Miriam San José. Punto Joven de Benavente. (Indicaciones al final del Programa)
Viernes, 19 de diciembre
11:00 h. – Villancicos con el Colegio Virgen de la Vega
11:00 h. – Papá Noel visita las residencias y centros sociales de la ciudad junto a las autoridades.
18:00 h. – Encuentro de la Alcaldesa de Benavente con los mayores de la ciudad. Casa de la Cultura ‘La Encomienda’.
Sábado, 20 de diciembre
18:00 h. – Actividades infantiles. Entorno de la Iglesia de Santa María. Colabora CEOE CEPYME.
19:00 h. – Los elfos recogerán las cartas de Papá Noel. Plaza Mayor.
20:15 h. – Concierto de Navidad de la Coral Benaventana. Iglesia de San Juan del Mercado.
Domingo, 21 de diciembre
11:30 y 13:00 h. – ‘SUM’ un espectáculo de Baychimo Teatro. Teatro Reina Sofía.
19:00 h. – Los elfos recogerán las cartas de Papá Noel. Caseta de Madera de la Mota.
Lunes, 22 de diciembre
10:00 h. – III Campus de deportes alternativos. Pabellón de La Rosaleda. Inscripciones en el Punto Joven de Benavente. De 7 a 17 años. Inscripción previa obligatoria.
(Indicaciones al final del Programa)
11:00 h. – Taller de acuarelas para principiantes con Mª Ascensión Pérez- Biblioteca Municipal. A partir de 12 años. Plazas limitadas.
12:00 h. – Taller para adolescentes sobre adicciones. Punto Joven de Benavente.
(Indicaciones al final del Programa)
12:00 h. – Pintacaras. Punto Joven de Benavente. Inscripción previa obligatoria.
(Indicaciones al final del Programa)
12:30 h. – Cuentacuentos ‘Regalos de cuentos de navidad’ con Charo Jaular. Biblioteca Municipal.
12:30 h. – Tatuajes. Punto Joven de Benavente. Inscripción previa obligatoria.
(Indicaciones al final del Programa)
19:00 h. – Llegada a la ciudad de Papá Noel. Recorrido: Avenida Maragatos, Calle de Los Herreros, Plaza de Santa María, Calle Doctor García Muñoz, Plaza Juan Carlos I terminando en la Casita de Madera de Papá Noel.
19:00 h. – Programa de prevención de adicciones. Charla para adolescentes. Imparte Miriam San José. Punto Joven de Benavente.
(Indicaciones al final del Programa)
20:00 h. – Papá Noél recibirá a todos los niños con bizcocho y chocolate en su casita. Colabora: Fundación INTRAS.
Martes, 23 de diciembre
10:00 h. – III Campus de deportes alternativos. Pabellón de La Rosaleda. Inscripciones en el Punto Joven de Benavente. De 7 a 17 años. Inscripción previa obligatoria.
11:00 h. – Taller de acuarelas para principiantes con Mª Ascensión Pérez- Biblioteca Municipal. A partir de 12 años. Plazas limitadas.
12:00 h. – Chapas navideñas. Punto Joven de Benavente. Inscripción previa obligatoria.
(Indicaciones al final del programa)
18:00 H. – Discoteca para mayores. Hogar de la 3ª edad.
Viernes, 26 de diciembre
10:00 h. – III Campus de deportes alternativos. Pabellón de la Rosaleda. Inscripciones en el Punto Joven. De 7 a 17 años. Inscripción previa obligatoria.
18:00 h. – Bingo musical. Hogar de la 3ª edad.
18:30 h. – Café filosófico con Pello Biain. Biblioteca Municipal.
Sábado, 27 de diciembre
11:30 h. – Café filosófico con Pello Biain. Biblioteca Municipal.
11:30 h. – Campeonato de fútbol 3X3. Clasificación. Calle Sancti Spíritus. Inscripción previa obligatoria. De 8 a 14 años. (Indicaciones al final del programa)
16:30 h. – Campeonato de fútbol 3X3. Fase final. Calle Sancti Spíritus. Inscripción previa obligatoria. De 8 a 14 años.
18:00 H. – Discoteca para mayores. Hogar de la 3ª edad.
18:00 h. – Actividades infantiles. Entorno de la Iglesia de Santa María. Colabora CEOE CEPYME.
Domingo, 28 de diciembre
10:45 h.- XXVII Carrera Popular ‘Caracol Navideño’ – IX Memorial Alberto Lorenzana. Salida y Meta Plaza Mayor de Benavente. Organiza: C.D. Benavente Atletismo.
19:00 h. – Ballet ‘Romeo y Julieta’. Teatro Reina Sofía.
Lunes, 29 de diciembre
11:00 h. – Taller de acuarelas para principiantes con Mª Ascensión Pérez- Biblioteca Municipal. A partir de 12 años. Plazas limitadas.
11:30 h. – Café filosófico con Pello Biain. Biblioteca Municipal.
17:00 h. - Taller de magia y ciencia: “Viaje Mágico de Newton y taller de astronomía”. Plaza Mayor. Inscripción previa obligatoria en la Oficina de Turismo. A partir de 6 años.
Martes, 30 de diciembre
11:00 h. – Taller de acuarelas para principiantes con Mª Ascensión Pérez- Biblioteca Municipal. A partir de 12 años. Plazas limitadas.
11:30 a 14:30 h. – ‘Street Curling’. Plaza Mayor. Para todas las edades.
12:30 h. – Cuentacuentos ‘Cuento en navidad’ con Raquel Urquía. Biblioteca Municipal.
12:30 h. – ‘Puppet Cinema’ un espectáculo de Tropos Teatro. Teatro Reina Sofía.
16:00 h. – ‘Puppet Cinema’ un espectáculo de Tropos Teatro. Teatro Reina Sofía.
17:00 a 19:00 h. – ‘Street Curling’. Plaza Mayor. Para todas las edades.
18:00 H. – Discoteca para mayores. Hogar de la 3ª edad.
Viernes, 2 de enero
12:00 h. - ‘Taller de experimentos sobre el clima’. Punto Joven de Benavente. A partir de 8 años. Inscripción previa obligatoria.
(Indicaciones al final del Programa)
17:00 h. - Taller de magia y ciencia. “La magia de las estrellas y taller de astronomía”. Plaza Mayor. Inscripción previa obligatoria en la Oficina de Turismo. A partir de 6 años.
18:00 H - Bingo musical. Hogar de la tercera edad.
Sábado, 3 de enero
10:00 h. – Trofeo de Reyes Prebenjamín de Fútbol Sala. Pabellón de La Rosaleda. Organiza: C.D. Atlético Benavente F.S.
10:30, 12:00 y 13:30 h. – ‘Candy Show Live’. Casa de la Cultura ‘La Encomienda’ 1ª planta.
16:30 h. – IV Trofeo de Reyes Diputación de Zamora. Racing Club Benavente VS La Bañeza CF. Campo de Fútbol Alonso Pimentel.
19:00 h. – Recogida de cartas por parte de los Pajes Reales. Centro de la ciudad.
19:00 h. – Musical ‘Un mundo de fantasía’. Teatro Reina Sofía.
Domingo, 4 de enero
10:30 h. – VI Quedada BTT Roscón de Reyes. Pabellón de la Rosaleda. Organiza: CD Bicimontaña Lopenta.
12:00 H. – III Torneo Juvenil. C.D.F. Benavente vs C.D. Racing Club Benavente. Campo de Fútbol de La Rosaleda.
19:00 h. – Recogida de cartas por parte de los Pajes Reales. Centro de la ciudad.
Lunes, 5 de enero – Día de los Reyes
12:00 h. – Los pajes reales recogerán las últimas cartas. Sorteo de una Tablet. Caseta de Madera de la Mota.
12:00 h. - ‘Taller de experimentos navideños’. Punto Joven de Benavente. A partir de 4 años. Inscripción previa obligatoria. (Indicaciones al final del Programa)
19:00 h. – Cabalgata de SS.MM. los Reyes Magos. Recorrido:
20:00 h. – Acto de adoración de SS.MM. los Reyes Magos. Plaza Mayor.
20:30 h. – SS.MM. los Reyes Magos se despedirán de todos los asistentes repartiendo chocolate. Plaza Mayor. Colabora: Fundación INTRAS.
Sábado, 10 de enero
20:00 h. – ‘Melocotón en almíbar’ del grupo de teatro aficionado ‘Senderos’. Teatro Reina Sofía.
