«La ciudad late contigo», el lema elegido por Benavente para lanzar su programa de Navidad

Aquí puedes consultar el PROGRAMA COMPLETO, con todos los detalles.

"La ciudad late contigo" es el lema elegido este año por el Ayuntamiento de Benavente para presentar el programa municipal de Navidad "para hacer entender que la ciudad está muy viva en estas fechas entrañables, llenas de actividades, de bares, de restaurantes, de nuestro comercio a los que invitamos a que disfruten", explica el concejal de Fiestas y Turismo, Alberto Lorenzo. "Es una programación muy trabajada, se ha echado mucha ilusión por parte de los compañeros, se ha pensado en todas y cada una de las edades encuentre su espacio", añadió. Junto a él han presentado el programa las concejalas de Cultura, Mercedes Benítez, y Juventud y Deportes, Elena Justo. "Hemos preparado una programación pensada para todas las ciudades con actividades que llenarán nuestras calles de música, de color y de alegría", señaló la concejala de Cultura.

Actos principales y novedades

Los actos principales llegan sin novedades. Papá noel recorrerá las calles el lunes 22, desde las siete de la tarde con salida desde la Avenida Maragatos y llegada a la Casita de Madera junto a la Biblioteca Municipal. Por su parte, los Reyes Magos visitarán la ciudad el lunes, 5 de enero en la cabalgata desde la Avenida Maragatos hasta la Plaza Mayor desde las siete de la tarde.

La concejala de Cultua fue desgranando la programación que entre las novedades cuenta con el pasacalles Aereon, un espectáculo de calle donde toda la familia podrá bailar, correr y disfrutar con unos caballos luminosos el domingo 14 de diciembre a partir de las 18:30 horas.

Actividad en la Biblioteca Municipal

En el Centro Cultural Soledad González hay varias actividades.

Cuentacuentos, el próximo sábado, "Historias de mis vecinos", a las 12:30 horas; el día 22 "Regalos de Cuento de Navidad" con Charo Jaular, a la misma hora; y el 30, "Cuento de Navidad", con Raquel Urquía. Taller de acuarelas para niños de más de 12 años los días 22, 23, 29 y 30, impartido por María Ascensión Pérez. Y cafés filosóficos para los días 26, 27 y 29.

Además en este Centro Cultural habrá varias exposiciones: la del portal de Belén, la del XIX Concurso de Postales Navideñas y la exposición "Historias de los libros", de la Fundación Educa que estarán hasta el día 5 de enero.

La programación para los mayores incluye el encuentro con la alcaldesa para el viernes 19; los días 23, 27 y 30 habrá verbenas en el Hogar del Jubilado, a las 18 horas y "como iniciativa novedosa habrá bingo musical el viernes 26 y el 2 de enero con premios".

Conciertos navideños

Hay una amplia programación de teatro y varios conciertos navideños. El martes 16 y el viernes 19 los estudiantes del colegio San Vicente de Paúl y Virgen de la Vega cantarán villancicos por las calles; el 17, Arlafolk hará un pasacalles, a las 18 horas; el 18, la Banda de Música Maestro Lupi interpretará villancicos; y el día 20, concierto de la Coral Benaventana en la Iglesia de San Juan, a las 20:15 horas. n

Desde Juventud y Deportes hay una programación "para todas las edades con actividades que llenen nuestras calles, plazas y espacios municipales, que se conviertan en lugares de encuentro, convivencia y diversión", señaló Elena Justo.

Programa en el Punto Joven

En el Punto Joven hay un programa específico por la Semana de la Discapacidad.

Además, está previsto un taller para padres sobre adicciones adolescentes el día 18, a las 19 horas, y a cargo de Miriam San José; y el día 22, dirigido a adolescentes, otro taller sobre adicciones, a las 12; y a las 19 horas charla para adolescentes con la misma temática. Ese mismo día hay taller pintacaras y tatuajes.

El día 23, taller de chapas navideñas; el día 2 de enero, uno sobre experimentos sobre el clima y otro de magia y ciencia (este se hará en el edificio del Ayuntamiento de la Plaza Mayor); y uno más de experimentos navideños para el día 5 de enero. Es necesaria la inscripción previa en todos ellos.

Están abiertas las inscripciones en un Campamento Digital para jóvenes, del 15 al 18 dirigido a jóvenes de 9 a 13 años y hay un amplio programa deportivo previsto, gracias a la colaboración de los clubes locales.

Vuelve el III Campus de Deportes alternativos para los días 22, 23, 26. Se disputará el II Trofeo de Natación para la tercera edad; hay también campeonato de fútbol 3x3, Trofeo de Reyes de fútbol sala, de fútbol y de pádel; la Carrera del Caracol Navideña, para el día 28; la Quedada de BTT Roscón de Reyes, el día 4 de enero; y como novedad el martes 30 habrá Street Curling, un deporte de estrategia y muy divertido que se desarrollará en una pista de hielo artificial.