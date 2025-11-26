El Ayuntamiento de Benavente repercute el IBI a los concesionarios de bares municipales

Los concesionarios de bares y merenderos municipales tendrán que afrontar desde ahora el Impuesto de Bienes Inmuebles de las instalaciones. El Ayuntamiento les ha repercutido el IBI desde el año 2021 hasta el 2025 en aplicación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece la sujeción al impuesto de los bienes de dominio público cedidos a terceros mediante contraprestación.

En todos los casos, los concesionarios abonan ya un canon al Ayuntamiento por la explotación de los servicios, lo que determina su condición de sujetos pasivos del tributo, por lo que también pasarán a ser contribuyentes del Impuesto de Bienes Inmuebles. La medida municipal afecta a las instalaciones otorgadas en concesión en el Pabellón Municipal La Rosaleda, las Piscinas Municipales, del campo de fútbol Alonso Pimentel, y el bar merendero del Prado de las Pavas.

En el caso de La Rosaleda, el concesionario, el Club Deportivo Atlético Benavente FS, tendrá que afrontar el pago de 790,66 euros del impuesto del periodo 2021-2025. Las liquidaciones fijadas oscilan entre 151,25 euros en 2021 y 179,03 euros este año. El valor catastral de la instalación se ha establecido en 25.576 euro, sobre cuya base imponible se aplica un tipo del 0,60%.

La concesión del bar de las Piscinas Municipales tendrá que afrontar el mismo tipo sobre la base imponible de la instalación, cuyo valor catastral es de 42.761 euros. En este caso, el periodo liquidado ahora asciende a algo más de 1.300 euros, con cuotas que van desde los 234 hasta los 299 euros.

El Merendero del Prado de las Pavas tiene un valor catastral de 9.926 euros.Las liquidación a la concesión van de 58 euros en 2021 a 69,48 euros en 2025, con un total acumulado de 306,16 euros.

Por último, el quiosco del Campo de Fútbol Alonso Pimentel tiene un valor catastral asignado de 8.090 euros. Las cuotas de estos últimos cinco años liquidadas al concesionario ahora oscilan entre 48 y 57 euros, sumando un total de 247,11 euros en el periodo.

La normativa aplicada incluye el Texto Refundido de la cita Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General Tributaria, la de Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza Fiscal reguladora del IBI y la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Benavente, además de jurisprudencia emanada del TSJCyL. La normativa subraya que los bienes de dominio público cedidos a terceros mediante contraprestación sí están sujetos al impuesto.