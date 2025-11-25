Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrancan los trabajos topográficos para la renovación de la Plaza Virgen de la Vega de Benavente

El estudio geotécnico es el paso previo a la redacción del proyecto de renovación que pretende convertir este espacio en un gran reloj urbano, además de mejorar su funcionalidad

Dos trabajadores iniciando las labores esta mañana. / E. P.

Eva Ponte

Han comenzado hoy en la Plaza Virgen de la Vega de Benavente los trabajos de topografía necesarios para realizar el estudio geotécnico, previo a la redacción del proyecto de renovación y su posterior licitación.

La empresa Topoinca S. L., adjudicataria de estos trabajos por un importe de algo menos de 690.000 euros, realizaba ayer las primeras mediciones en la plaza que pretende reformarse íntegramente y para la que se plantea el diseño de un reloj urbano de modo que a través de un patrón radial realizado con luminarias, se podrá ver el avance las horas desde cualquier punto de la plaza.

Un operario preparando la maquinaria para los trabajos topográficos. / E. P.

La actuación, presupuestada en una inversión total de 500.000 euros, cuenta con la subvención nominativa por importe de 300.000 euros de los Planes Extraordinarios de la Diputación Provincial. El resto, 200.000 euros, será financiación local.

Las actuaciones previstas en esta plaza incluyen la mejora de la accesibilidad y la seguridad. La renovación además de estética será funcional, se van a reordenar las zonas verdes y se plantarán nuevos árboles que contemplan especies de "contención" en la zona del muro. Entre otras intervenciones el proyecto contempla una nueva pasarela de acero laminado y barandilla de vidrio. 

