25N en Benavente: Minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista

Minuto de silencio en Benavente por las víctimas de la violencia machista esta mañana. En este acto han estado representantes municipales del PP, en el equipo de Gobierno y PSOE en la oposición. No ha habido representación ni de Vox ni de IU en este acto. También han estado ciudadanos y ciudadanas de manera voluntaria, algunos trabajadores municipales y representantes de Guardia Civil y Policía Local.

“En este caso nos unimos en esta señal de duelo con el minuto de silencio por las 38 víctimas mortales que llevamos por desgracia durante el año 2025 y también, como no, por el resto de mujeres que sufren esta violencia”, señaló la alcaldesa tras el acto. Asensio hizo hincapié en el programa de actividades organizado con motivo de esta conmemoración “que lucha por visibilizar esta realidad y lo hemos realizado en colaboración con otros colectivos a los que agradecemos su participación de forma totalmente voluntaria”.

Ha aprovechado su comparecencia ante los medios para ser crítica con la oposición y señaló que “boicotear este tipo de actividades por parte de los otros partidos políticos es politizar una realidad y no hace ningún bien a las víctimas”.

Señaló la alcaldesa que “todas las personas voluntariamente han podido participar. Desde Izquierda Unida no se han unido a ninguna de las actividades que hemos organizado por lo tanto politizan claramente la lucha contra la violencia de género que es al final una lucha que no tiene que tener ningún tipo de color político”.

Representantes socialistas en el acto, junto a algunos trabajadores municipales. / E. P.

Por otra parte, lamentó que “no hay más actitud machista que la de decir que una mujer tiene que estar manipulada por un hombre y que no puede gobernar en solitario. Eso sí que es machista y además se tiene que luchar de base por esa igualdad de género algo que no hacen desde Izquierda Unida y desde el Partido Socialista que, en multitud de ocasiones, han hecho manifestaciones machistas hacia una mujer, en este caso hacia mi persona, y así quiero manifestarlo. Independientemente de la crítica política, que hay que admitirla, pero no desde la condición de mujer como en mi caso”.

Plan de Igualdad de Benavente

Respecto a las iniciativas aprobadas por el pleno municipal para el Plan de Igualdad de Benavente que tenía un calendario previsto hasta 2025 con acciones concretas por parte del Ayuntamiento, señaló la alcaldesa que “la lucha contra la violencia de género incluye otro tipo de actividades, no solamente las que ellos realizaran en su día”.

Y lamentó que ni PSOE ni IU hayan dicho nada “cuando tenemos a nivel nacional determinados casos sobre los que no se han pronunciado. Podríamos empezar por ahí”.

Asegura que no se ha eliminado la Concejalía de Igualdad sino que “es un área que asumí yo” e insistió en que “desde el área de Bienestar Social se trabaja conjuntamente junto con Policía Local y Guardia Civil para mejorar todo el protocolo necesario en caso de las víctimas de violencia de género”. Recordó que “estando nosotros gobernando se ha hecho un convenio con un hostal de aquí de Benavente para alojar a las víctimas de violencia de género cuando hay casos en horario nocturno y es pagado por el propio Ayuntamiento. Por lo tanto, eso no estaba gobernando Izquierda Unida ni Partido Socialista”.