25N en Benavente: La concentración ciudadana reclama que la igualdad "vuelva al centro de la política municipal"

“El silencio también es violencia”, “No queremos ser valientes, queremos ser libres”, “No son muertes son asesinatos”, “Tu silencio es cómplice”, “Ni una menos, nos queremos vivas”. Estos son algunos de los mensajes que se han podido leer este 25N en la concentración ciudadana celebrada en la Plaza Santa María. Una iniciativa que ha respondido a una convocatoria pública realizada por Juventudes Socialistas de Benavente ante “la falta de una iniciativa de repulsa institucional", según explican. El acto celebrado en la Plaza de Santa María ha estado respaldado por mujeres y hombres de Benavente y comarca que han querido sumarse a esta repulsa. También han estado presentes representantes de JSE, y de PSOE e IU.

En esta ocasión se han leído dos manifiestos, antes de dar paso a la lectura del nombre de cada una de las víctimas asesinadas este año como consecuencia de la violencia machista.

Concentración en la Plaza de Santa María contra la violencia machista. / E. P.

“Recordamos que la lucha contra el machismo requiere la máxima unidad, compromiso social y la implicación total de todas las instituciones públicas”, señalaron durante el acto. “Lamentamos que, en pleno siglo XXI, existan aún voces que intentan negar o minimizar esta realidad. Ante cualquier intento de retroceso y ante el negacionismo, la sociedad civil organizada debe ser el muro de contención. Nuestra presencia hoy aquí demuestra que la ciudadanía de Benavente está alerta y no va a permitir que se dé ni un solo paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres”, añadieron en la lectura.

Peticiones frente a la violencia machista

Además, se enumeraron una serie de peticiones en esta lucha contra la violencia contra las mujeres:

Exigimos la dotación de puntos de información y apoyo permanentes en nuestra ciudad, y la reincorporación de los recursos de prevención en eventos públicos, los Puntos Violeta, para garantizar un ocio seguro y libre de violencia

Reclamamos la ampliación de recursos para programas educativos de sensibilización que se extiendan a lo largo de todo el año, esenciales para erradicar las bases del machismo desde las edades más tempranas.

Demandamos un compromiso presupuestario estable y suficiente por parte de todas las administraciones para garantizar que los servicios de atención a las víctimas (psicológico, jurídico y social) sean accesibles y de calidad en nuestra comarca.

Exigimos al Ayuntamiento de Benavente que vuelva a poner la igualdad en el centro de las políticas públicas municipales y devuelva la Concejalía de Igualdad.

Exigimos al Ayuntamiento de Benavente que retome el minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género en todos los plenos, porque las víctimas son víctimas siempre.

Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas no presentes aquí a retomar el consenso y la unidad en la condena sistemática de los crímenes machistas y en la defensa de las políticas de igualdad.

Asistentes a la concentración, entres los que hay representantes del PSOE e IU en Benavente. / E. P.

Los datos

Siguió la lectura de otro manifiesto. Se aportaron datos de mujeres asesinadas, víctimas de la violencia machista. "No vais a negar la violencia machista. No vamos a tolerar vuestros bulos, racismo ni misoginia. La violencia nos mata, la indiferencia nos asesina y nosotras no vamos a quedarnos calladas".

34.684 mujeres sufrieron violencia de género en 2024 en España.

199.093 denuncias en 2024. Más de 545 diarias.

2.936 personas fueron condenadas por delitos sexuales en 2024.

En Castilla y León, este tipo de delitos han ascendido un 128,96% desde 2017 y han sido 39 asesinadas en 2025, 65 en Castilla y León desde 2003 y 1.331 en España desde entonces .

En Zamora, 271 mujeres están bajo protección. 25 casos activos con valoración de riesgos de violencia de género. Y cientos más viven violencia invisible cada día.

Concentración contra la violencia machista en Benavente. / E. P.

"Quien niega esto no opina. Colabora activamente en perpetuarlo. Es especialmente preocupante el aumento de los casos graves contra la libertad sexual", siguió el manifiesto.

La joven que leyó el escrito continuó diciendo que "cada bulo, cada recorte de derechos, cada ataque a mujeres, cada intento de normalizar la violencia se enfrentará con lucha y resistencia. No somos nosotras quienes debemos de agachar la cabeza ni quienes debemos sentirnos avergonzadas. Son aquellos que tienen que reeducarse para hacer de esta sociedad un espacio libre de violencia machista".

Hubo también un mensaje expreso de apoyo a las mujeres palestinas. "No podemos olvidar a las mujeres envueltas en conflictos armados y, especialmente este año, a las mujeres de Palestina". Recordó que "sobreviven a bombardeos diarios, desplazamientos forzosos, bloqueo de alimentos y violencia sexual utilizada como arma de guerra y dominación política. No hablamos de solidaridad abstracta".

Concentración contra la violencia machista en Benavente. / E. P.

Violencia "normalizada

Dijo que "no aceptamos que más de un 20% de la juventud normalice la violencia o piense que se exagera cuando hablamos de machismo. Esta negación social alimenta a los agresores y desprotege a las víctimas. No hay neutralidad posible, o estás con las mujeres o estás del lado del violento". Y añadió que "no hay excusas, no hay debates, hay confrontación, organización y lucha".

También se exigió en este acto "garantías reales para el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, ante los intentos de sectores y accionarios ultracatólicos de restringirlo. Nuestros cuerpos no son negocios, no son territorio de guerra, no son mercancía ni incubadoras. Son espacios de autonomía, dignidad y lucha colectiva".