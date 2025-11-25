25N en Benavente: El Ayuntamiento defiende su política contra la violencia de género, frente a críticas de IU

El Ayuntamiento de Benavente sale al paso de las críticas de IU por la programación municipal del 25N y las califica de "injustas" y "profundamente incoherentes con la trayectoria interna y pública de los representantes de IU Benavente".

El Ayuntamiento lamenta "profundamente que Izquierda Unida haya decidido generar una polémica artificial en un momento en el que la unidad y la responsabilidad deberían ser prioritarias". Dice que "crear confrontación en torno al 25N no beneficia en absoluto a la causa, no ayuda a las víctimas y solo responde a un único propósito: utilizar políticamente una fecha tan sensible y utilizar a los demás para intentar obtener ventaja partidista".

Dice el Ayuntamiento que "la lucha contra la violencia de género merece respeto, seriedad y trabajo conjunto, no estrategias de desgaste ni discursos diseñados para dividir". Recuerda, además, que ha sido la propia alcaldesa la que ha pedido a diferentes colectivos la colaboración en actos que se han organizado estos días; "pero como los representantes de IU no asisten a los mismos, no se enteran. Y no se enteran porque han decidido boicotear el 25N, solo porque no lo organizan ellos; y despreciar los actos que se han organizado por el Ayuntamiento", asegura.

Actitudes "machistas intolerables"

Y añade que "la credibilidad en materia de igualdad comienza por las prácticas internas, no por declaraciones oportunistas. Quienes hoy se rasgan las vestiduras por la programación del 25N son los mismos que, cuando estaban en el Ayuntamiento, fueron cómplices de actitudes machistas intolerables. Basta recordar aquel episodio bochornoso en el que se dirigieron en un Pleno de la Corporación, a la hoy alcaldesa, como “el último pétalo de la margarita”. Eso no es ironía ni metáfora política: eso es machismo explícito, una manera de denigrar e infravalorar a una mujer solo por ser mujer". Un comentario que consideran "degradante e impropio de un responsable público, hacia una mujer que ha demostrado profesionalidad, capacidad y valía muy por encima de quienes emplearon y a los que callaron ante aquel lenguaje".

Y considera "especialmente grave" que el coordinador de IU, Jesús Nieto, afirme que la alcaldesa está “manipulada” por otros hombres. Para el Ayuntamiento "constituye una forma de deslegitimación machista, al insinuar que una mujer no es capaz de gobernar por sí misma. Esa frase, por sí sola, retrata el machismo de quien la pronuncia y que es mayor que todo lo que critican. Sería bueno recordar que la alcaldesa, hoy blanco de sus ataques, ha demostrado con hechos durante toda su trayectoria que no necesita ni tutelas ni permisos de nadie, y desde luego no los necesita de quienes se permiten dar lecciones sin mirar sus propias prácticas internas".

Curso de defensa personal

Señala también que las críticas al curso de defensa personal no se entienden cuando “gobernando también los organizaron". Incide en que "la defensa personal no sustituye a la educación ni a las políticas públicas, simplemente añade herramientas reales y prácticas a quienes quieren disponer de ellas. Y ningún partido debería, como hacen los representantes de IU, infantilizar a las mujeres que piden estos cursos, prohibiéndoles ese conocimiento".

Niegan que hayan desaparecido servicios relacionados con la violencia machista, aunque es algo objetivo que ya no hay punto violeta y que no se han desarrollado las acciones enmarcadas en el Plan de Igualdad de Benavente, y argumenta que "recientemente la alcaldesa de Benavente ha firmado con el subdelegado del Gobierno en Zamora el convenio VIOGEN; los efectivos de la Guardia Civil y Policía Local actúan con profesionalidad y de forma coordinada en los casos que se producen en Benavente".