El "marketplace" de Benavente, más cerca

El Ayuntamiento de Benavente y CEOE-Cepyme han firmado esta mañana un convenio para potenciar el uso de la plataforma de comercio electrónico denominada "De compras por Benavente". Con esta ayuda municipal de 10.000 euros, de modo directo a la patronal, se pretende avanzar hacia la digitalización del comercio local de Benavente.

La reactivación de este "marketplace", o lo que es lo mismo este espacio comercial virtual que servirá como intermediario entre los compradores y vendedores, se dará más visibilidad a los negocios de Benavente abriendo nuevos canales de venta y contribuyendo a la generación de empleo en el sector tecnológico y logístico del municipio. También permitirá reducir la brecha digital de muchas pequeñas empresas y negocios que carecen de recursos técnico o financieros para adaptarse al entorno digital.

En el acto de la firma en el edificio municipal del Ferial ha estado la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, la concejala de Comercio, Sara Casquero y el vicepresidente de la CEOE-Cepyme en Benavente, Ernesto Cadenas. Este había anunciado la puesta en marcha del marketplace antes de que finalice el año al contar con el apoyo económico tanto del Ayuntamiento como de Diputación Provincial de Zamora.