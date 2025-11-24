Izquierda Unida critica la programación municipal del 25N en Benavente

La agrupación local de Izquierda Unida en Benavente ha emitido un comunicado en el que expresa su rechazo a la programación municipal organizada con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según el escrito, los actos previstos “para nada ponen en valor la reivindicación que se celebra”.

En el comunicado, Izquierda Unida agradece la colaboración de la Escuela de Música Duquesa de Pimentel y del Cine Club Fetiche, entidades que, según la agrupación, han aportado relevancia y esfuerzo a las actividades. IU subraya que esta implicación contrasta con la “ausencia de convicción” que atribuyen al equipo de gobierno municipal.

La Coalición cuestiona la inclusión de un curso de defensa personal dentro de la programación. Considera que este tipo de actividades transmiten un mensaje confuso, al dar por sentado que la violencia contra las mujeres se afronta únicamente desde la autoprotección, en lugar de promover la educación en el respeto y la igualdad. IU sostiene que las instituciones deben desempeñar un papel clave en la prevención y garantizar la protección adecuada en casos de agresión.

El comunicado también hace referencia al manifiesto leído por la alcaldesa de Benavente durante los actos. Izquierda Unida lo califica como “escaso, sin convicción e hipócrita”, señalando la contradicción entre las palabras de apoyo a las mujeres y las decisiones políticas adoptadas por el gobierno municipal.

Entre las medidas criticadas se encuentra la eliminación de la Concejalía de Igualdad, la supresión del minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género que se había institucionalizado en los plenos durante los últimos ocho años, y la falta de actuación sobre el Punto Municipal de Información sobre violencia de género.

Asimismo, IU denuncia la desaparición del Punto Violeta, herramienta que consideran útil y demostrada en la prevención de la violencia de género. La agrupación cuestiona dónde están los recursos públicos mencionados en el discurso de la alcaldesa y afirma que las políticas municipales actuales carecen de compromiso real con la protección de las mujeres.

Finalmente, Izquierda Unida exige la puesta en marcha de políticas comprometidas y efectivas en materia de igualdad y contra la violencia de género. El comunicado concluye que el manifiesto transmitido por el equipo de gobierno constituye una “tomadura de pelo” y refleja una falta de empatía hacia las víctimas de esta problemática social.