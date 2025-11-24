Castrogonzalo regula el uso de los huertos familiares para los vecinos

El Ayuntamiento de Castrogonzalo ha aprobado la ordenanza la regulación las condiciones de uso, disfrute y aprovechamiento de las parcelas que constituyen los huertos familiares, así como el procedimiento de adjudicación y el régimen de infracciones y sanciones. Estos huertos pretenden ser un espacio de convivencia social en torno al cultivo individual de pequeñas parcelas, que permita la obtención de una pequeña producción de hortaliza y ornamentales para autoconsumo, con el uso de técnicas respetuosas con el medio ambiente.

Podrán ser beneficiarios las personas mayores de edad empadronadas en Castrogonzalo y que residan en la localidad durante al menos seis meses antes de la publicación del anuncio de convocatoria para la adjudicación, que se hará mediante sorteo entre todas las solicitudes admitidas. Una vez adjudicadas las parcelas previstas, los participantes que no hayan sido adjudicatarios, formarán parte de una lista de espera, donde figurarán por el orden de aparición resultante del mismo sorteo.

La autorización municipal otorga al adjudicatario una disposición de uso personal e intransferible y no podrá ceder, gravar o disponer a título oneroso o gratuito de los derechos que se deriven de la autorización. Se establece, además, una fianza de 50 euros que se devolverá al usuario del huerto una vez que finalice el periodo de adjudicación.

Las autorizaciones tendrán una duración de dos años, pero podrán prorrogarse de año en año, hasta un máximo de cuatro. Al finalizar el periodo de vigencia de las autorizaciones, el adjudicatario deberá dejar el huerto limpio y apto para ser cultivado.

Derechos de los adjudicatarios

Los adjudicatarios tendrán derecho a cultivar la parcela y disfrutar de sus productos, en concepto de usuario, así como al agua para el riego, siempre que el huerto asignado cuente con la infraestructura, pagando la tasa que le corresponda por consumo.

Entre las obligaciones de los adjudicatarios de las parcelas está destinar los huertos exclusivamente al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente hortícolas de la zona, como por ejemplo lechugas, tomates, cebollas, berenjenas, pimientos, calabacines, habas, patatas, pepinos, zanahorias, etc., así como flores o plantas ornamentales y plantas aromáticas o medicinales, debiendo descartarse otro tipo de plantación que requiera cuidados o condiciones especiales. Y, entre otros aspectos, se deben permitir visitas educativas, organizadas por instituciones públicas.

Cada 8 de mayo se notificará a aquellos titulares que no tengan cultivado el huerto su obligación de hacerlo con la advertencia de retirada de la autorización.

Prohibiciones

Entre las prohibiciones recogidas en la ordenanza está la de la comercialización por la forma que sea, de los productos obtenidos en el cultivo del huerto; hacer uso de la parcela como depósito o almacén de materiales; o la cesión, préstamo, arrendamiento del huerto a una tercera persona, así como dejar el huerto sin cultivar.

Se recogen, por otro lado, una serie de infracciones que tendrán su correspondiente sanción que van desde el apercibimiento por escribo o multa de 30 euros en el caso de las leves a 1.000 euros para las infracciones graves como provocar una contaminación del suelo o el hurto o daño a los huertos vecinos.