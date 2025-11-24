Benavente está ya en la cuenta atrás para el encendido de Navidad

Benavente ya vive la cuenta atrás para el encendido navideño, previsto para el próximo viernes, una semana antes de lo que viene siendo habitual. Una cita que la Concejalía de Fiestas «prepara desde hace meses y que este año queremos convertir en una auténtica noche mágica», explica el concejal del área, Alberto Lorenzo. La decisión de adelantar una semana la activación del alumbrado responde a una estrategia consensuada con comercio y hostelería, según explica. «Es verdad que en el puente hay mucha gente en Benavente, pero queríamos generar un fin de semana extra de movimiento y expectación en la ciudad, algo que beneficie directamente a la actividad económica local», señala el edil del área.

Lorenzo hace hincapié en el «despliegue que supone el encendido navideño. Es un esfuerzo económico considerable, que nos obliga a buscar fórmulas para crecer cada año en originalidad, abarcar nuevos puntos de la ciudad e incrementar elementos decorativos». Se suma a ello una preocupación real, el vandalismo. «Es muy complicado porque hay gente que sigue destrozando los adornos que se van poniendo y eso es un gasto de tiempo y de dinero que repercute a la ciudad. La protección de estos elementos es responsabilidad de todos», señala el edil del área.

Plazas y rotondas iluminadas

Uno de los abetos del pasado año. / E. P.

Para esta Navidad, Benavente contará con «un amplio conjunto de motivos decorativos». Por un lado, los encargados a la empresa que entró en la licitación ya han instalado el elemento decorativo más llamativo de la ornamentación lumínica navideña. Se trata de una gran corona que preside el centro de la plaza. Habrá que ver los elementos que acompañan a la figura principal para sorprender al público, ya que este elemento ya se pudo ver en el encendido navideño de Benavente en el año 2022. Asegura el concejal que «habrá alguna sorpresa de iluminación que podremos ver esa misma tarde».

El acto dará comienzo a las 19:30 horas con el espectáculo de Miguel Álvarez que dará paso al encendido oficial de Navidad en la Plaza Mayor el viernes.

En otros puntos de la ciudad hay también prevista la colocación de diferentes elementos decorativos que iluminarán las plazas y rotondas de la ciudad. Elementos decorativos de gran envergadura, que se incluyen en la licitación prevista, son "dos abetos tridimensionales de cuatro y seis metros para las plazas de Santa María y Juan Carlos I y habrá también un reno gigante".

Dentro de los conjuntos ornamentales habrá, entre otros, una bola 3D de dos metros y medio, un paquete regalo transitable de 4 metros, un cono de rama verde con motivos navideños y elementos dinámicos de 5 metros que son los elementos previstos en la licitación. En las farolas se instalarán 21 figuras en la Avenida El Ferial y en las dos rotondas.

De creación municipal son otros elementos, como los que se incorporarán en varias rotondas. «Donde el efecto cielo y los elementos a ras de suelo han funcionado especialmente bien los últimos años». También volverá el Belén de la portada de los Reyes en la iglesia de San Juan, «uno de los puntos más visitados de la pasada campaña».

Letras de "Benavente"

Las letras luminosas con la leyenda "Benavente", en la ornamentación del pasado año. / E. P.

Se está estudiando nueva ubicación para las letras decorativas, con la leyenda de «Benavente». «La idea es encontrar emplazamientos diferentes que amplíen el mapa navideño. En la Plaza Mayor se apuesta por volver a vestirla como el espacio más representativo. Pero instalaremos también otras decoraciones como el cielo estrellado con forma de árbol que gustó tanto el año pasado. Hemos ido renovando material deteriorado y se están reponiendo numerosas tiras de LED».

No faltarán los elementos pensados para el público: los photocalls de bolas con bancos, un árbol de la Plaza de San Francisco, los Reyes Magos en la subida de la Cuesta del Hospital y otros detalles que completarán el recorrido urbano.

El concejal anima a los vecinos a que colaboren en la ornamentación de sus fachadas, ventanas o balcones y agradece iniciativas como la de los vecinos de algunas calles del centro que tienen previsto colocar elementos decorativos de iluminación para contribuir a ello.