Un turismo que circulaba en sentido contrario por la A-6 provoca la colisión frontal con otros dos vehículos y varios heridos

Un turismo que circulaba en sentido contrario al estipulado por la autovía A-6 de Madrid -Coruña ha provocado un accidete por colisión frontal y ha ocasionado varios heridos, uno de ellos grave que ha tenido que ser trasladado en el helicoptero de atención sanitaria.

A las 14:35 horas se recibe aviso por 112, informando que en la A-6, (Madrid- A Coruña), sobre el kilómetro 255,000, TM de Castrogonzalo, circulaba un turismo en sentido contrario al estipulado, haciéndolo sentido Madrid por la calzada del sentido Coruña. Se activa el protocolo y se desplazan al lugar patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora para su interceptación.

A las 14:40, participa 112, colisión frontal entre el vehículo que circula en sentido contrario y dos mas, resultando varias personas heridas y otra atrapada. El helicóptero de atención sanitaria con base en Astorga (León), ha evacuado al herido más grave tras haber sido excarcelado.