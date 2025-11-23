Sensibilizar a los jóvenes sobre violencia de género en Benavente: "Ni una más"

Ha comenzado en Benavente la programación municipal con motivo del 25N.

En el Punto Joven se ha llevado a cabo un escape room, una propuesta de ocio para poner a prueba el ingenio de los participantes, así como el trabajo en equipo y su capacidad de resolver enigmas contrarreloj.

Actividad del escape room en el Punto Joven. / E. P.

Mientras que alumnos y alumnas de la Escuela de Música Duquesa Pimentel han interpretado "Ni una más", un evento por la igualdad y contra la violencia de género en el que se han combinado música, testimonios y datos para sensibilizar especialmente a los jóvenes sobre la importancia de la igualdad real.

También la alcaldesa, Beatriz Asensio, enunció un discruso contra la violencia de género en que hizo hincapié en la necesidad de que la sociedad fortalezca los mecanismos de protección y eduque en igualdad y dijo que la libertad de una mujer empieza cuando deja de tener miedo”.