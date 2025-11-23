Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

25N en Benavente

Sensibilizar a los jóvenes sobre violencia de género en Benavente: "Ni una más"

Concierto &quot;Ni una más&quot; con alumnos de la Escuela Duquesa Pimentel de Benavente.

Concierto "Ni una más" con alumnos de la Escuela Duquesa Pimentel de Benavente. / E. P.

Eva Ponte

Ha comenzado en Benavente la programación municipal con motivo del 25N.

En el Punto Joven se ha llevado a cabo un escape room, una propuesta de ocio para poner a prueba el ingenio de los participantes, así como el trabajo en equipo y su capacidad de resolver enigmas contrarreloj.

Actividad del escape room en el Punto Joven. | E. P.

Actividad del escape room en el Punto Joven. / E. P.

Mientras que alumnos y alumnas de la Escuela de Música Duquesa Pimentel han interpretado "Ni una más", un evento por la igualdad y contra la violencia de género en el que se han combinado música, testimonios y datos para sensibilizar especialmente a los jóvenes sobre la importancia de la igualdad real.

Noticias relacionadas y más

También la alcaldesa, Beatriz Asensio, enunció un discruso contra la violencia de género en que hizo hincapié en la necesidad de que la sociedad fortalezca los mecanismos de protección y eduque en igualdad y dijo que la libertad de una mujer empieza cuando deja de tener miedo”.

La alcaldesa de Benavente durante el acto celebrado en el auditorio del Centro de Negocios.

La alcaldesa de Benavente durante el acto celebrado en el auditorio del Centro de Negocios. / E. P.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atropellan y apalean a un vecino de Benavente en el barrio de las Malvinas
  2. La Justicia resuelve que una niña de Benavente haga la comunión tras un litigio entre sus padres separados
  3. Denuncian el uso de animales vivos en la 'subasta' de San Antón en esta localidad de la comarca de Benavente
  4. Benavente blindado de madrugada: medio centenar de agentes inspeccionan locales y decomisan drogas y armas blancas
  5. El alcalde de Burganes de Valverde a la jueza: 'La calle se hizo tras las elecciones. No dijo la verdad
  6. Un joven de 23 años, rescatado en un viaducto de la A-6 en Benavente tras un intento de precipitación
  7. Mañueco pone en valor la inversión en la estación de autobuses de Benavente, ya en servicio para '100.000 viajeros al año
  8. Un accidente por colisión por alcance en el desvío de Villanueva a Castropepe

Losán, la maderera de Villabrázaro, investigada por una presunta estafa mientras negocia su futuro

Sensibilizar a los jóvenes sobre violencia de género en Benavente: "Ni una más"

Sensibilizar a los jóvenes sobre violencia de género en Benavente: "Ni una más"

La Escuela de Música ofrece varios conciertos de piano en Benavente por Santa Cecilia

La Escuela de Música ofrece varios conciertos de piano en Benavente por Santa Cecilia

La Banda de Música Maestro Lupi de Benavente acerca la música a los más pequeños

La marcha solidaria del Virgen de la Vega recauda en Benavente 1.400 euros para los niños en zonas de guerra

La marcha solidaria del Virgen de la Vega recauda en Benavente 1.400 euros para los niños en zonas de guerra

Reconocidos con la Medalla de Plata al Mérito tres policías locales de Benavente

Reconocidos con la Medalla de Plata al Mérito tres policías locales de Benavente

La reforma del centenario puente de Villaferrueña ya lista para salir a contratación

La reforma del centenario puente de Villaferrueña ya lista para salir a contratación

La Guardia Civil de Benavente muestra a estudiantes del León Felipe de Benavente cómo se realiza un control de vehículos pesados

Tracking Pixel Contents