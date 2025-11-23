Losán, la maderera de Villabrázaro, investigada por una presunta estafa mientras negocia su futuro

La empresa maderera de Losán, que cuenta con una filial en el polígono industrial de Villabrázaro, se encuentra en una fase determinante. Con un plan de negocio sobre la mesa (a 10 años con una inversión de 30 millones de euros y a la espera de que sea avalado por la banca), planteado por un inversor interesado en la maderera se enfrenta a importantes contingencias que generan un entorno de incertidumbre en torno a la actividad y cómo puede repercutir en los empleos en la zona.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha citado a declarar el próximo 10 de diciembre a un total de siete directivos de Losán y 16 personas jurídicas vinculadas, para declarar en calidad de investigados por un presunto delito de estafa por la emisión de pagarés, por un importe aproximado de 15 millones de euros. Esta citación es fruto de dos querellas presentadas ante el juzgado por dos acreedores que aclaran que "no se reclama solo la cantidad, sino que las querellas se dirigen tanto contra las personas físicas como contra las jurídicas reclamándose cárcel y la responsabilidad civil subsidiaria derivada del delito que asciende a más de 15 millones de euros".

Sobre estas querellas no se ha informado a la representación sindical de Villabrázaro. Aunque la incertidumbre es mayor ante esta citación en el juzgado, según explican.

Los delitos que se imputan a las personas físicas y jurídicas son falseamiento de documentación social y estafa de inversores y de crédito de los artículos 282 y 290 del Código Penal.

Señalan los acreedores que Losán "recaudó fondos en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) bajo información de una sana situación financiera resultando que, de inmediato, se declaró en pre-concurso presentando su Comunicación de Negociaciones con Acreedores. De hecho, los últimos 5 millones los recaudó dos días hábiles antes de la presentación de esa comunicación, que se tarda en preparar más de dos días hábiles".

Dudas sobre el plan de reestructuración

Dicen también los querellantes que "existen dudas de que los planes de reestructuración se estén cumpliendo en la medida en que especifican que hay obligación de suministrar información mensual por Deloitte del estado de cumplimiento y no se tiene noticia de que se esté enviando ese informe. La falta de información es causa de resolución de los planes de reestructuración".

Aclaran, además, que "el plan de reestructuración no menciona en ningún lugar la existencia de la querella ni las potenciales consecuencias de la misma" y señalan también que "los planes de reestructuración y las querellas funcionan de manera totalmente independiente. Aunque haya un plan de reestructuración homologado, la querella sigue su curso contra las personas físicas y jurídicas querelladas y quedan pendientes las correspondientes responsabilidades civiles".

El plan de negocio proyecta una reactivación de la maderera de Villabrázaro, pero hay incertidumbre de qué efectos tenga en la financiación este proceso judicial.