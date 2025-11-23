Atuendos y música tradicionales en la fiesta anual de Amigos de la Capa de Benavente

La Asociación de Amigos de la Capa de Benavente ha celebrado hoy su fiesta anual, en la han mostrado este tradicional atuendo. Mantener viva la capa tradicional no es solo conservar una prenda de vestir antigua, supone sostener un símbolo identitario profundamente arraigado en esta zona.

Fiesta de Amigos de la Capa en la plaza de Santa María. / E. P.

La jornada de hoy ha sido de convivencia, un encuentro cultural que ha contado con el apoyo institucional del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial. Como representantes municipales estuvieron la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y la concejala de Cultura, Mercedes Benítez que pusieron en valor el encuentro cultural y Asensio manifestó la intención de seguir apoyando iniciativas culturales y tradicionales como la celebrada hoy.

Fiesta de Amigos de la Capa con la alcaldesa y la concejala de Cultura vistiendo las tradicionales capas. / E. P.

También estuvo presente el diputado provincial José Manuel Salvador quien reconoció el valor de mantener vivas las tradiciones.

El encuentro comenzó al mediodía, antes de misa y siguió con un acto litúrgico en la iglesia de Santa María que daría paso a un pasacalles en el que la música de Luis Antonio Pedraza animó el recorrido por las principales calles céntricas en una jornada muy propicia para lucir capa. El pasacalles volvió a Santa María donde algunos de los participantes se animaron a echar unos bailes.

Pasacalles de los Amigos de la Capa, por la calle La Rúa. / E. P.

También aacompañó una representación de la Asociación de Villamandos, de la provincia de León quien animó a los de Benavente a sumarse a su fiesta de San Blas.