El arte urbano como motor rural en La Torre del Valle

La Torre del Valle ha cerrado una nueva edición de su Festival de Arte Urbano del proyecto "Arte contra el Olvido", un evento que, con el paso de los años, se ha consolidado como una de las principales apuestas del municipio para mantener vivo el pulso de la zona rural. Desde que comenzó en 2017, la iniciativa pretende demostrar que el arte puede abrir una ventana de oportunidades. Y en eso está el Ayuntamiento que asegura que cada vez son más los visitantes al pueblo para disfrutar de su galería de arte al aire libre. "La pena es que no hemos logrado que ningún emprendedor se anime a establecerse en el pueblo", explica la alcaldesa, Alicia Nezfi.

Uno de los murales que puede observarse en La Torre del Valle. / E. P.

Y es que este festival nació para intentar frenar la pérdida de población y convertir las calles del pueblo en un espacio atractivo para quien pasa, pero también para quien pueda quedarse. La implicación vecinal sigue siendo clave para esta iniciativa y este año todos los murales que se han pintado lo han hecho en fachadas cedidas por los propios habitantes, que han hecho suyo el proyecto. Con las intervenciones de este año, La Torre del Valle y Paladinos suman ya alrededor de medio centenar de obras distribuidas por sus calles, lo que es un gran atractivo para que el número de visitantes vaya aumentando poco a poco.

Uno de los murales que se han realizado en esta edición. / Eva Ponte

La sangría poblacional no se ha frenado en este pueblo que hace unos años logró unir la voluntad de otros municipios de la comarca para unirse a este proyecto. "Lo cierto es que ese proyecto no cuajó. Las intenciones eran buenas pero no se llegó a consolidar la asociación de municipios para promover una ruta por diferentes localidades, cada uno va un poco a su aire", asegura la alcaldesa.

A la derecha el mural de Gela Ramoss inaugurado este mediodía. / E. P.

Tedi Skf, Gela Ramoss, Erik Frp y Poch, en La Torre y Asier Vera en la localidad de Paladinos han dejado su arte impreso en varias fachadas. Además, ayer se llevó a cabo la inauguración del mural dedicado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la obra "Silencio que suspira" de Gela Ramoss, instalada en la Plaza de Trinquete y que es un homenaje a las mujeres silenciadas por la violencia de género.

Parte de los murales que se pueden ver en La Torre del Valle. / E. P.

El festival comenzó el viernes por la tarde pero algunos trabajos se han plasmado durante la semana. El festival de arte urbano continuó todo el fin de semana dando la oportunidad de que los visitantes se acerquen a la galería de arte al aire libre y observen el proceso creativo en directo. Esa cercanía con los artistas es uno de los elementos que más diferencian al festival y que más atraen a los visitantes aunque el frío ha sido determinante en la escasa llegada de visitantes.

Este domingo se organizó también una cata misteriosa por parejas en el teleclub, que reunió a algunos vecinos.