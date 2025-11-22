Urbanismo aclara que las nuevas pistas de pádel de Benavente "sí cumplen la normativa"

La Concejalía de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Benavente ha salido al paso de las advertencias del PSOE que señalaba que no será posible poner en uso las nuevas pistas de pádel de la Ciudad Deportiva si no se restaura la legalidad previamente. Hace hincapié el concejal del área, el popular Alberto Posado, que el informe técnico al que se refieren los socialistas está datado en el año 2016.

"Casi han pasado 10 años desde que se redactó ese informe y en estos 10 años han pasado muchas cosas. Por un lado, hubo un expediente de restauración de la legalidad por el cual se desmontaron las gradas; y, por otro, ahora hay una serie de proyectos nuevos y esos proyectos nuevos han sido redactados por los técnicos municipales", señala.

Y añade el concejal de esta área municipal que las obras de las nuevas pistas de pádel previstas en lo que pretende ser la Ciudad Deportiva de Benavente cuentan con un proyecto básico de ejecución que cumple con la normativa urbanística.

"Esto es algo que ya se explicó en Comisión Informativa a la oposición y es que los que han redactado los proyectos son, precisamente, los técnicos municipales que son los mayores conocedores de la normativa urbanística. Los proyectos en esta zona, como en otras, tienen que cumplir una serie de parámetros urbanísticos, pues como la edificabilidad, la altura, etcétera. Si no se cumpliera con las normativa urbanística para hacer estas obras no se hubiera otorgado la licencia".

Para Posado, las dudas sobre la legalidad de las obras que se están llevando a cabo "lo único que se hace así es dañar la labor de los técnicos municipales y, por ende, también se daña la credibilidad de una administración local como es el ayuntamiento".

Fue crítico también con la oposición socialista y señaló que "no sé si molesta, ellos tuvieron ahí estas instalaciones deportivas, mucho tiempo prácticamente abandonadas, se han hecho una serie de obras con unas cuantías importantes y ahora que parece que nos ponemos a hacer algo sobre el terreno llegan estas críticas. Los proyectos técnicos pasan una serie de filtros y este también.

Ya está prácticamente finalizada la estructura quedaría la cimentación y las soleras, se llevarán a cabo en cuanto el tiempo lo permite en estas pistas de pádel.

Además, avanzan las obras en las pistas de atletismo. "Ya se ha echado la capa del tartán y vamos hacia la homologación de estas pistas en cuanto finalicen las obras".