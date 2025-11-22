La reforma del centenario puente de Villaferrueña ya lista para salir a contratación

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado el expediente de contratación y los pliegos para ejecutar la obra de reparación del puente sobre el río Eria, situado en la carretera ZA-P-1511, en el término municipal de Villaferrueña, una infraestructura estratégica para las comunicaciones de esta zona de la comarca de Los Valles de Benavente.

La actuación, dotada con un presupuesto total de 260.154,34 euros, está financiada con cargo al superávit 2024 y forma parte del Plan Extraordinario de Inversiones 2025-2027 impulsado por la institución provincial.

Un puente centenario que será sometido a una reparación integral. El puente, que cuenta con más de 100 años de historia, está formado por siete vanos de 15 metros y tiene una anchura de cuatro metros. Su tablero, de tipología “pi”, presenta nervios y losas que serán objeto de una intervención completa para garantizar su seguridad y prolongar su vida útil.

Trabajos previstos

Sustitución de los elementos de apoyo por apoyos elastoméricos modernos.

Reparación de desperfectos en tablero, pilas y estribos.

Reconstrucción de las juntas de dilatación y limpieza de los espacios entre vigas.

Tratamientos del hormigón y de las armaduras dañadas, con picado, saneo y aplicación de mortero especializado.

Izado del tablero mediante equipos hidráulicos, para permitir el reemplazo seguro y preciso de los apoyos.

Todas estas actuaciones permitirán mejorar de forma sustancial la resistencia estructural del puente y asegurar su correcto funcionamiento durante las próximas décadas.