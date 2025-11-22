Reconocidos con la Medalla de Plata al Mérito tres policías locales de Benavente

El Ayuntamiento de Benavente traslada públicamente su reconocimiento y felicitación a los agentes de la Policía Local distinguidos en el acto de entrega de las Medallas al Mérito de la Policía Local de Castilla y León, celebrado en la ciudad de León en el día de ayer, al que acudieron acompañados de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio Boyano y el concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador.

Condecoraciones que tienen como finalidad reconocer la gratitud y solidaridad de la ciudadanía hacia aquellos policías locales que, más allá del estricto cumplimiento de sus funciones, arriesgan su integridad física en actuaciones meritorias y contribuyen a dignificar la labor de los Cuerpos de Policía Local.

Agentes de la Policía Local de Benavente reconocidos en Castilla y León. / .

Reconocimientos

En esta edición, tres agentes de la plantilla de la Policía Local de Benavente han sido distinguidos con la Medalla de Plata al Mérito de la Policía Local:

Los agentes n.º 9548 y 3984, cuya decidida y eficaz intervención permitió salvar la vida de un vecino de Benavente , por su valentía y profesionalidad.

, por su valentía y profesionalidad. También otro agente de la Policía Local de Benavente por una destacada actuación realizada el 5 de junio de 2025, cuando, estando fuera de servicio y en la ciudad de Stuttgart (Alemania), intervino decisivamente para detener al autor de un robo.

Durante el mismo acto institucional se hizo entrega del diploma de ascenso a oficial de Policía a un agente de nuestra plantilla, reconocimiento que pone en valor la trayectoria profesional y el compromiso con el servicio público.

En el centro, agente local de Benavente durante el reconocimiento. / .

Méritos en años anteriores

El Ayuntamiento recuerda que este tipo de actuaciones meritorias, tanto dentro como fuera del municipio e incluso fuera de servicio, también han sido protagonizadas por agentes de Benavente en años anteriores.

En 2023, el agente n.º 2801 intervino, junto a otros funcionarios fuera de servicio, para salvar la vida de un ciclista de unos 65 años que sufrió un colapso mientras ascendía un puerto durante la Vuelta Ciclista a España, practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar y coordinando la llegada de los servicios de emergencia.

mientras ascendía un puerto durante la Vuelta Ciclista a España, practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar y coordinando la llegada de los servicios de emergencia. Ese mismo año fueron igualmente distinguidos con la Medalla al Mérito los agentes n.º 9546 y 9558, quienes, tras recibir un aviso del 112, realizaron durante 20 minutos maniobras de reanimación a un vecino de Benavente de 50 años que se encontraba inconsciente en la vía pública, contribuyendo decisivamente a salvar su vida.

que se encontraba inconsciente en la vía pública, contribuyendo decisivamente a salvar su vida. En 2024, también fueron concedidas la Medalla de Oro y la Medalla de Plata al Mérito de la Policía Local al agente n.º 6814, por su destacada y arriesgada participación en diversas intervenciones desarrolladas con evidente riesgo para su vida.

De la misma manera, cabe recordar la reciente intervención de agentes locales que lograron impedir que un ciudadano se arrojara desde un viaducto a la autovía.

Agentes de Policía Local de Benavente en el acto de reconocimiento. / .

El Ayuntamiento de Benavente agradece a todos estos agentes su compromiso, profesionalidad y entrega ejemplar, así como al conjunto de la plantilla de la Policía Local, que de manera cotidiana "presta auxilio en situaciones de emergencia, auxiliando a personas de edad avanzada o con movilidad reducida, tanto en la vía pública, como en sus domicilios; que interviene en casos de violencia de género y que, en muchas ocasiones, con su actuación contribuyen a la resolución de conflictos vecinales, que cada día se producen con mayor frecuencia".